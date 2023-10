Diplomácia

Szijjártó: Magyarország arra törekszik, hogy kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést folytasson Oroszországgal

Magyarország arra törekszik, hogy a jelenlegi geopolitikai körülmények közepette is, a nemzeti érdek érvényesítése mellett, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést folytasson Oroszországgal - írta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter azt írta, hogy a magyar-orosz együttműködés a stratégiailag kiemelt területeken nagyon fontos Magyarország számára, így a biztonságos energiaellátás sem lenne garantálható az Oroszországgal való kapcsolatok fenntartása nélkül.



"A szankciók nem sújtják a mezőgazdasági és az egészségügyi területeket sem, így továbbra is támogatjuk a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok orosz piacon történő terjeszkedését, és szorgalmazzuk az egészségügyi együttműködés fejlesztését is" - fogalmazott a tárcavezető.



Hozzátette: Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter, a gazdasági vegyes bizottság elnöke személyesen is sokat tett az együttműködés fejlesztése érdekében, legyen szó a gázszállításokról vagy korábban a koronavírus elleni oltásról.