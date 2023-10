NMHH

Burkolt reklám miatt bírságolták meg a TV2-t

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa burkolt kereskedelmi közlemény sugárzása miatt csaknem négymillió forintos bírságot rótt a TV2 és a tenyek.hu portál szolgáltatójára. A testület jelzése nyomán a cseh és a holland társhatóság ismételten fellépett a szolgáltatókkal szemben - közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a Médiatanács bejelentés nyomán indított hatósági eljárást a Tények Plusz július 4-én 18.45-kor a TV2-n sugárzott adása és a tenyek.hu streamingszolgáltatáson elérhető Tények Plusz és Üzenet a börtönből című műsorszámok kapcsán. A műsorszegmensben egy divatmárkáról, annak népszerűségéről, különlegességéről és az elérhető termékekről is szó esett. A felvételeken jól olvasható módon volt látható a pavilon cégtáblája és a bemutatott ruhák márkaneve.



A Médiatanács megállapítása szerint a divatmárka részletes bemutatása a reklámokra jellemző módon segítette elő a márka termékeinek népszerűsítését és ezzel a médiaszolgáltató összesen három alkalommal sértette meg a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó szabályokat. A szolgáltatóra összesen 3,9 millió forint bírságot szabott ki a testület.



Beszámoltak arról is, hogy a Filmcafé csatornán június 24-én délután korhatár-besorolás nélkül sugározta a Kisiklottak című filmet a cseh fennhatóság alá tartozó szolgáltató. A hazai szabályozás értelmében a műsorszámot "tizenhat éven felülieknek" korhatár-megjelöléssel kellett volna műsorra tűzni a 21 óra és reggel 5 óra közötti műsorsávban - tették hozzá. A vizsgálat megállapításait a Médiatanács augusztus végén továbbította a cseh társhatóságnak, amely felhívta a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a magyar jogban meghatározott, szigorúbb szabályoknak - olvasható a közleményben.



Kitértek arra is, hogy a The Shield: Kemény zsaruk című sorozat egyik epizódját július 15-én, a reggeli órákban vetítette a holland joghatóság alá tartozó AXN csatorna médiaszolgáltatója. A magyar szabályok alapján a műsorszám korhatárjelzése megfelelő volt, de annak közzétételi ideje nem, mivel a műsorszámot ebben az esetben 21 óra és reggel 5 óra között lett volna jogszerű sugározni.



"A Médiatanács jelzését követően a holland társhatóság arról adott tájékoztatást, hogy a médiaszolgáltató megsértette a holland jogszabályokat is, ugyanis a 16 éven aluliak számára nem ajánlott műsorszámokat a hollandiai szabályozás alapján kizárólag este 8 óra után lehet sugározni" - olvasható a közleményben.