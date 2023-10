Programajánló

Családi napot tart a Gyermekvasút hétvégén

Családi napot tart a Gyermekvasút szombaton; a rendezvényen egyebek közt színpadi programokkal, arcfestéssel és KRESZ pályával is várják az érdeklődőket a hűvösvölgyi végállomáson.



Szombaton 10 és 16 óra között a színpadi programokon kívül lesz ugrálóvár, KRESZ pálya, óriás társas és kirakó, valamint egyéb vásári játékok, a kicsik pedig kipróbálhatják az arcfestést vagy az alkotóházat is - olvasható a MÁV Zrt. csütörtöki közleményében.



Mint írják, az érdeklődőket hajtánypálya, favasút, vonatszimulátor és terepasztal várja, a legkisebbek pedig gyermekvasutasnak is beöltözhetnek egy fotó erejéig. A családi kvíz nyertesei vasúttal kapcsolatos ajándékokat nyerhetnek.



A helyszínen megtekinthető lesz a BKV legöregebb nosztalgiabusza, a MÁVAG Tr5-ös trambusz.



Hűvösvölgy és Széchenyi-hegy között egész nap 30-40 percenként indulnak a hagyományos vonatok, valamint ezen a hétvégén is forgalomba áll a gőzös - áll a közleményben.