Karácsony Gergely: a városok úgy védhetik meg értékeiket, ha hidakat építenek

A városok ma úgy védhetik meg értékeiket, ha "lebontják a falakat és hidakat" építenek - jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester szerdán Budapesten.



Karácsony Gergely, a Budapest Fórum 2023 - Fenntartható demokráciák építése kétnapos nemzetközi konferencia nyitónapján tartott előadásában arról beszélt: bolygónk megőrzése, valamint a kölcsönös tiszteletre és méltóságra épülő társadalmi rend fenntartása nem csak a városi progresszívek feladata. Meg kell érteni, hogy milyen gyakorlati lehetőségek vannak mindannyiunk egyesítésére - fogalmazott.



Kijelentette: ehhez párbeszédet kell indítani, egymással kapcsolatba kell lépni, nemet kell mondani a gyűlöletre és a megosztottságra, és küzdeni kell a felszínesség ellen is.



Elmondta, az eddigi beszélgetéseik központi témája a demokrácia túlélése volt, egy olyan időszakban, amikor a tekintélyelvű populizmus egyre erősödik, a demokratikus alapértékek pedig eltűnőben vannak.



Azért gyűltek össze, hogy megvitassák ezeket a kérdéseket a sok hasonló város egyikében, egy multikulturális városban - mondta, majd hozzátette: mi a liberális demokrácia egyik utolsó védőbástyája vagyunk.



Kifejtette, a városoknak ezt a szerepét erős metaforákkal szoktuk ábrázolni: sziget a tenger közepén, vagy egy hegyormon lévő vár.



A városok évszázadokon keresztül ostromok célpontjai voltak. Most, különösen a tekintélyelvű populisták által uralt országokban, támadják a demokratikus, liberális városvezetéseket, pénzügyi és jogi intézkedésekkel próbálják ellehetetleníteni őket - mondta.



Kiemelte, a fórum annak az ünneplése is, hogy ezek a városok ellen tudnak állni az ilyen támadásoknak. Ugyanakkor "szeretnénk azon a képen túllépni, hogy a demokratikus értékek szigete vagyunk az őrület tengerében" - mondta. "Tulajdonképpen így értelmezzük magunkat, és eljátszuk azt a szerepet, amit a populisták ránk rónak" - jegyezte meg.



A főpolgármester hangsúlyozta, a populizmus különböző valós és képzeletbeli célpontokat támad: a liberális demokráciát, a bevándorlókat, a kisebbségeket, de támadja a klímatudományt és a vegetáriánus életmódot is.



Emlékeztetett, az Európai Unió ambiciózus tervvel állt elő a régóta várt zöld átmenet megvalósítására, azonban a nagyszabású átalakulás nehézségeket okoz bizonyos társadalmi csoportok számára.



Szerinte a populisták keresik ezeket a csoportokat, és ha az átmenet sok bosszúságot okoz, akkor ezt a folyamatot talán képesek lesznek a populisták megállítani. A katasztrófa csak úgy kerülhető el, ha kapcsolatba tudunk lépni azokkal az emberekkel, olyanokkal, akik a "saját csoportunkon" kívül vannak - jelentette ki.

Szólt arról is, hogy egy olyan világban élünk, amelyben a közösségi média másodpercekre csökkentette a figyelmünket, és az interakcióinkat a "tetszik" és a "nem tetszik" jelekre korlátozta. Így vagyunk kapcsolatban másokkal. A velünk egyet nem értőket egyszerűen kizárjuk, és ezt próbálja meglovagolni a populizmus, pedig nagyon fontos az érdemi vita - hangsúlyozta.



Karácsony Gergely kiemelte, egy városban nem kerülhetjük el, hogy ne kerüljünk kapcsolatba olyan emberekkel, akik mások mint mi. Ha egyénként tekintünk rájuk, akiknek az érzései és gondolatai számítanak, talán mi is kevésbé érezzük magunkat egyedül. Ha beszélgetünk, még akkor is, ha nem értünk egyet, és egymást nem kezeljünk ellenségként, az lehet a módja annak, hogy jobbá tegyük a dolgokat és biztosítsuk, hogy társadalmunk továbbra is fennmaradjon - mondta.



A főpolgármester szerint ez banálisnak vagy naivnak hangozhat, de meggyőződése, hogy ez alapvetően fontos. Nem tudom, miként fog ez megtörténni, de azt tudom, hogy meg kell történnie, és azon vagyok, hogy a városok, köztük Budapest, segítsenek abban, hogy ez a határaikon kívül is megtörténjen - fogalmazott.



A harmadik alkalommal megrendezett konferencia résztvevőit online köszöntötte a tanácskozásnak helyet adó Közép-európai Egyetem (CEU) rektora, Shalini Randeria, aki arról beszélt: a Budapest Fórum rendkívül fontossá vált a régióban, az esemény a tudományos közösséget a politikusokkal, a civil társadalommal és a média képviselőivel kapcsolja össze.



Azt mondta, a demokrácia leépítésének jelensége nem Európa-specifikus, de a fórum európai kérdésekkel foglalkozik.



Kendernay János, a Főpolgármesteri Hivatal városdiplomáciai főtanácsadója hangsúlyozta, mindannyian felelősek vagyunk a fenntartható világ kialakításában, nemcsak ökológiai értelemben, hanem a demokratikus struktúrákra vonatkozóan is. Elmondta: "köszönöm a szponzoroknak, hogy támogatták az eseményeket, és mindenkinek egy remek intellektuális utazást kívánok a fenntartható béke és szabadság kérdéskörében".



Krekó Péter, a Political Capital Institute igazgatója közölte, a fórumra 24 országból 81 előadó érkezett. A társszervező is megköszönte a partnereknek a nagyvonalú támogatását, majd név szerint felsorolta őket, hozzátéve: "Olyan partnereink vannak, amely valóban mesébe illő együttműködést hozott".



A konferencián levetítették a kanadai Margaret Atwooddal készített interjút. A költő, író és irodalomkritikus ebben arról beszélt, nincs olyan, hogy bármit szabad, valaki mindig tilt valamit. A kérdés az, hogy ebbe mennyire folyik bele az állami hatalom. Amint beleszól az állam, akkor már politikáról, nem pedig udvariasságról beszélünk - mondta.

Arra a kérdésre, ha leülhetne Orbán Viktor miniszterelnökkel, miről beszélne vele, azt válaszolta: kezdésként emlékeztetné az irgalmas szamaritánusra, beszélne vele az emberek kereszténységről alkotott elméletéről, a kereszténység alapjairól. "Ha nem szereted a felebarátodat, bárki is legyen az, nem követed Krisztus tanításait" - mondta Margaret Atwood.



A fórumot a főváros, a Political Capital és a CEU Demokrácia Intézete szervezte.