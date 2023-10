Egészségügy

Újraélesztési rekordkísérletet szerveznek Szegeden

Újraélesztési rekordkísérletet szerveznek hétfőn Szegeden, a program célja 10 ezer általános és középiskolás diáknak megtanítani az alapszintű újraélesztés technikáját - tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.



A közlemény szerint Magyarországon évente 27 ezer hirtelen szívhalál következik be, ami azt jelenti, hogy körülbelül hetvenen halnak meg naponta keringésleállásban. A magas halálozás mögött még mindig az állhat, hogy a legtöbben nem kapnak időben segítséget, márpedig az újraélesztést meg kell kezdeni 3-5 percen belül, hogy a mentők megérkezéséig a keringés fenntartható legyen. Minden, újraélesztés nélkül eltelt perccel, 10 százalékkal csökken az esélye az életben maradásnak, mivel 3-5 perc után elkezdődik az agy károsodása.



Buresch Györgyi, az SZTE sürgősségi betegellátó önálló osztály diplomás ápolója - a rekordkísérlet főszervezője - hangsúlyozta, az újraélesztést megkezdeni és esetleg közben kisebb hibákat ejteni még mindig jobb, mint semmit sem tenni. Így kijelenthető, hogy a laikusok a mentési lánc kulcsszereplői.



A motiváció és a készség mellett, a krízishelyzetben való helytállás és döntéshozatal képessége is fontos eleme a hatékony, laikusok által történő segélynyújtásnak. Az újraélesztés egyszerű pszichomotoros készségei már iskoláskorban hatékonyan elsajátíthatók. Éppen ezért a gyermekek fejlődésének részévé kell tenni ezt a készséget, rendszeresen ismétlődő képzésekkel - hangsúlyozta a szakember.



Az Újraélesztés Nemzetközi Világnapja alkalmából szervezett rekordkísérlet két turnusban zajlik majd, az általános iskolások, a gimnazisták és a szakközépiskolások egymást váltva sajátíthatják el az újraélesztés technikáját. A laikusok oktatását a sürgősségi osztály munkatársai mellett, az Országos Mentőszolgálat szakdolgozói vállalták magukra.



A diákcsoportok oktatását követően, 16 órától rendezvény megnyitja kapuit a szülők és a különböző cégek munkatársai előtt, akik maguk is elsajátíthatják az alapszintű újraélesztéshez szükséges ismereteket.