Illegális bevándorlás

Dömötör Csaba: Magyarország aránytalanul nagy terhet vállal a határvédelem terén

Magyarország aránytalanul nagy terhet vállal a határvédelem terén, ezért a kormány uniós tagországokban hirdetett online videókban hívja fel erre a figyelmet - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videóban.



Dömötör Csaba arról beszélt, hogy a magyar rendvédelmi erők az idén már több mint százezer illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg, miközben egyre többször tapasztalnak erőszakos fellépést a migránsok részéről.



A kormány által közzétett videók már több mint hárommillió egyedi felhasználót értek el, a figyelemfelhívó akció pedig azért különösen aktuális, mert az orosz-ukrán háború miatt a másfelé irányuló figyelmet kihasználva Brüsszelben felgyorsították az új migrációs csomag elfogadását - mondta az államtitkár.



Dömötör Csaba felidézte, hogy hiába tiltakozott Magyarország és Lengyelország, pár hete elfogadták a betelepítési kvótákat, és ezt súlyosbítva egy e heti uniós ülésen arról is döntöttek, hogy válsághelyzet esetén az Európai Bizottság bármikor felülírhatja ezeket a kvótákat.



Ezáltal gyakorlatilag létszámkorlát nélkül mehetnének a betelepítések, és azt is előírnák, hogy a bevándorlókat már a menekültügyi kérelmük elbírálása előtt engedjük be, "ezzel ugyanolyan migránsgettót hoznának létre valahol a déli határnál, mint ami Lampedusában már annyi feszültséget okoz" - mondta az államtitkár.



Leszögezte: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt Magyarországon ne hajthassák végre.



Miközben Magyarország minden erejével védi az uniós határokat, "Brüsszel kinyitná Európa kapuit, és úgy is hagyná", az európai embereket pedig senki nem kérdezte meg, hogy mit gondolnak erről - mondta Dömötör Csaba.



Az államtitkár úgy fogalmazott, "minden brüsszeli döntés olyan, mintha hangosbeszélőn keresztül kürtölné tele a világot azzal, hogy bárki nyugodtan elindulhat Európa irányába, úgyis beengedik majd".



Ezen változtatni kell - jelentette ki.