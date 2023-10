Munkaerőpiac

MASZSZ: vonja vissza a kormány a munkavédelmi törvény lazításáról szóló tervezetét!

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a szakszervezeti tagdíjak levonásának megtiltásával és a munkavédelmi törvény lazításával kapcsolatos törvénymódosító tervezeteit. 2023.10.07 22:18 MTI

A szövetség szombaton, a tisztes munka világnapja alkalmából megfogalmazott közleményében azt írta, hogy egy salátatörvénybe bújtatott módosítási tervezet szerint a kormány felmentené a munkáltatókat a munkavédelmi oktatás, de még az adott munkakör helyszínén a gyakorlati ismertetés törvényi kötelezettsége alól is, és mindössze annyit vár a cégek felelőseitől, hogy írásban - akár e-mailben - tájékoztassák az érintett munkavállalókat az új munkakörben várható veszélyekről és azok elkerüléséről.



Az MASZSZ szerint a lazítás életveszélyes helyzetbe hozná a munkavállalókat. A statisztikák szerint ugyan csökken az üzemi balesetek száma (2022-ben még mindig 21 273 üzemi balesetet jelentettek a munkáltatók, ezek közül 68 volt halálos), mégis minden ötödik napon belehalt egy ember a munkájába, és ezek csupán a bejelentett esetek.



A szövetségnél úgy vélik, hogy ha a kormány elfogadtatja a munkavédelmi törvény módosítását, akkor drámaian megugorhat a balesetek száma.



A szervezet ezért felszólítja a kormányt, hogy mondjon le a tervezett változtatásról, és ne kockáztassa a Magyarországon dolgozó emberek egészségét, életét.



A szövetség kritizálja továbbá azt a törvénymódosítási tervezetet is, amely szerint a kormány megtiltaná az állami cégeknél dolgozók (közalkalmazottak) szakszervezeti tagdíjának levonását a munkabérből és átutalását az érdekvédelmi szervezetek számlájára, mivel ezzel - véleményük szerint - végtelenül nehéz helyzetbe hozza az érintett szervezeteket, és az eddiginél is kiszolgáltatottabb helyzetbe taszítja a közalkalmazottakat.