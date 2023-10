Siker

Szentkirályi Alexandra Krausz Ferenc budapesti kutatóközpontjába látogatott

Krausz Ferenc budapesti kutatóközpontjába, a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központba látogatott Szentkirályi Alexandra, ahol zajlik a munka, hogy minél hamarabb megreformálják a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés jövőjét - hangzott el a kormányszóvivő Facebookra feltöltött videójában szombaton.



Szentkirályi Alxeandra kiemelte, a héten közel harminc éve nem látott kettős sikert értek el magyar kutatók, akik közül Krausz Ferencet megosztott fizikai Nobel-díjjal jutalmazták. Mint fogalmazott, "a professzor úr munkássága és embersége is példamutató lehet mindannyiunk számára: Mórról Budapesten keresztül is el lehet jutni a legnagyobbak közé. Más szavak eszünkbe se juthatnak, mint a köszönet és büszkeség".



Vastag László, a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ, a CMF Hungary ügyvezetője a kormányszóvivőnek elmondta, hogy a díjkiosztót online nézték munkatársaival, és, ahogy fogalmazott, a bejelentéskor "felrobbant az iroda". Hozzátette, azonnal felhívta Krausz Ferencet, akivel akkor csak mintegy fél percet tudott beszélni.



Az ügyvezető a kormányszóvivőnek megmutatta Krausz Ferenc irodáját is, és elmondta, hogy havi egy, másfél hetet itthon tartózkodik. Szentkirályi Alexandra megjegyezte, hogy a professzor Magyarországon végezte az alapképzését és itt szerzett két diplomát.



Vastag László kiemelte, hogy Krausz Ferenc nagyon szereti Magyarországot, és szívesen tölti idejét itthon. Hozzátette, 2019-ben született döntés arról, hogy a Krausz professzor által vezetett Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központot végig kell vinni, ezt két kormányhatározat is megerősítette, a projektet a kormány 2019 óta 20,6 milliárd forinttal támogatta.



Hangsúlyozta azt is, hogy maroknyi emberrel kezdték a munkát, Krausz professzor azonban évtizeted távlatban foglalkozik az attoszekundumos fizikával, amelynek segítségével a kutatócsoport betegségmegelőzésben és egészségmegőrzésben tesz korszakalkotó felfedezéseket.



Vastag László elmondta még, hogy a CMF 2019-ben azt tűzte ki célul, hogy a validálás után a Hungary for Health - Health for Hungary projekt helyszíne Magyarország legyen. Szentkirályi Alexandra zárásként kiemelte, "ezért is éri meg a magyar felfedezésekbe fektetni!"