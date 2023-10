Történelem

Aradi vértanúk - Karácsony Gergely: nem felejthetjük, mit kell tennünk a szabad Magyarországért

Hazaszeretet és szabadság - az aradi vértanúk életére és mártíromságára emlékezve "szembesítjük magunkat újra és újra azzal, hogyan kapcsolódnak egybe ezek az értékek a mi életünkben. 2023.10.06 10:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tartozunk az aradi vértanúk örökségének azzal, hogy 174 évvel később sem felejtjük, mit kell tennünk a szabad Magyarországért - írta Karácsony Gergely főpolgármester az aradi vértanúk emléknapján, pénteken a Facebook-oldalán.



Hazaszeretet és szabadság - az aradi vértanúk életére és mártíromságára emlékezve "szembesítjük magunkat újra és újra azzal, hogyan kapcsolódnak egybe ezek az értékek a mi életünkben. És a tán legigazabb négy magyar szóval is szembesít bennünket" az Aradon 1849. október 6-án kivégzett hősök mártíromsága: "A haza minden előtt." A haza érdeke a részérdekek előtt, a haza szolgálata az egyéni ambíciók előtt - olvasható a főpolgármester bejegyzésében.



Karácsony Gergely emlékeztetett: a 13 aradi vértanú közül négyen nem, vagy alig beszéltek magyarul, ketten felnőttkorban tanulták meg a magyar nyelvet, Batthyány Lajos, az Aradon kivégzett első felelős miniszterelnök németül írta a beszédeit, majd magyarul magolta be azokat, mint afféle memoritereket.



Úgy fogalmazott: "Nem ennek ellenére, hanem ezzel együtt igaz magyar hősök ők, sorsukban benne van a történelmünk, benne vagyunk mi magunk is. A hazaszeretetünk, jelen időben."



Kiemelte, a hazát lehet sokféleképpen szeretni, lehet melldöngetve, hangoskodva, és lehet a legbelsőbb meggyőződés szerénységével, majd Kölcsey Ferencet idézve azt írta: "ahol sokat beszélnek a hazafiságról, keveset tesznek érte."



Karácsony Gergely bejegyzésében idézte Timothy Snyder történészt is, aki a nacionalista és a hazafi közötti különbségről írt: "a nacionalista a legrosszabbat hozza ki belőlünk, majd elhiteti velünk, hogy mi vagyunk a legjobbak, a hazafi ezzel szemben azt szeretné, ha a nemzete megfelelne az ideáljának, ami megköveteli, hogy a legjobbat adjuk."



A főpolgármester azt írta, ő ebben a hazafiságban hisz, ezt tartja az aradi vértanúk mára vonatkozó örökségének: azt a hazafiságot, amelynek "értékrendje, mércéi egyetemesek, és ezekhez méri nemzetét, amelynek azt kívánja, hogy jól, sőt jobban teljesítsen".