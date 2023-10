Felsőoktatás

Beépíti a mesterséges intelligenciát az oktatásba az ESSCA üzleti egyetem

Az, hogy melyik iparág hogyan reagál a mesterséges intelligencia térnyerésére, nagyon eltérő lehet, de abban konszenzus alakul ki: nem szabad, hogy a mesterséges intelligencia átvegye a humán kompetenciákat.

Az oktatásba is beépíti a mesterséges intelligenciát az ESSCA üzleti egyetem, amelynek idén 30 éves budapesti kampuszán konferencián vitatták meg az MI hatását az üzleti élet különböző területeire - közölte az egyetem az MTI-vel.



Az iskola az évforduló alkalmából indított ünnepi eseménysorozatának szakmai kerekasztal beszélgetésén Deli-Gray Zsuzsa, az ESSCA Budapest igazgatója, professzora a közlemény szerint hangsúlyozta, a 114 éve alapított ESSCA School of Management stabil, erős alapértékekre épült, amelyek a mai napig alapját képezik az iskola létének és működésének. Arra is kiemelt figyelmet fordít ugyanakkor, hogy ezeket az értékeket összekapcsolja a folyamatosan megújuló technikai, társadalmi, gazdasági elvárásokkal, megoldásokkal és kihívásokkal, és ezek figyelembevételével szervezze a működését, és járuljon hozzá az oktatási piac trendjeinek alakításához, formálásához - tette hozzá.



Jó példának nevezte erre, hogy az egyetem vezetése kampuszait és folyamatait a fenntartható fejlődés követelményeinek megfelelően szervezi át, és beépítik a mesterséges intelligenciát az egyes folyamatokba, így az oktatásba is.



Az ESSCA School of Management nem mint veszélyre, hanem mint lehetőségre tekint a mesterséges intelligenciára - emelte ki. Tudatosan, szakmai szempontok alapján illesztik az iskola egyes folyamataiba, a diákokat, oktatókat és kutatókat szisztematikusan felkészítve az egyes alkalmazási területekre és módszerekre, rávilágítva annak gazdasági, technikai és etikai kérdéseire és következményeire - hangsúlyozta az igazgató.



Az, hogy melyik iparág hogyan reagál a mesterséges intelligencia térnyerésére, nagyon eltérő lehet, de abban konszenzus alakul ki: nem szabad, hogy a mesterséges intelligencia átvegye a humán kompetenciákat. Bizonyos feladatkörökökben ugyan helyettesítheti az emberi munkát az MI, a technológia azonban új típusú munkahelyek létrehozására is alkalmas lesz olyan módon, hogy a humán kompetenciákat inkább erősíti, mint helyettesíti - emelték ki az előadók.



Zilahy Gyula, a BME egyetemi tanára a közlemény szerint arról beszélt, hogy az eddigi jelentős erőfeszítések ellenére a fenntartható fejlődés célkitűzései sokkal sürgetőbbek, mint valaha. "Ennek ellenére számos olyan terület van, ahol jelenlegi tudásunk nem elégséges, és így a mesterséges intelligencia fontos szerepet kaphat. Az adatok elemzésével és értékelésével, valamint a megfelelő forgatókönyvek felépítésével az MI képes lehet pótolni azokat a hiányosságokat, amelyek betöltése kulcsfontosságúak lehetnek a bolygón való túlélésünkben" - mondta.

Az ESSCA-t a franciaországi Angers-ban alapították 1909-ben, budapesti kampusza 1993-ban jött létre, és évente 750 diákot fogad 30 különböző országból. Az egyetem 1977 óta Conférence des Grandes Écoles tagja. Magyarországon egyedülálló módon EQUIS, AACSB és AMBA akkreditációval, azaz "Triple Crown" minősítéssel is rendelkezik, a Financial Times a világ legjobb üzleti iskolái között tartja számon az intézményt. "Ma büszkék vagyunk arra, hogy az ESSCA az egyetlen francia üzleti iskola Magyarországon, amely a Conférence des Grandes Ecoles által minősített diplomát ad" - mondta Jean Charroin, az ESSCA főigazgatója.