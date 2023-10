Társadalom

Hornung Ágnes: a kormány szövetséget kötött az idősekkel

A kormány szövetséget kötött az idősekkel - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn a közmédiának.



Hornung Ágnes a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az idősek világnapja, október 1. alkalmából azt mondta: a kormány 2010-ben elhatározta, hogy a családokat - így az időseket is - helyezi a középpontba, és azóta sok olyan intézkedés született, amely őket segíti; segítik őket például a testi-lelki aktivitásuk és a jólét megőrzésében is.



Fontosnak nevezte, hogy egyedi támogatásokkal segítenek civil szervezeteket, amelyek időseknek szóló programokat szerveznek. Példaként említette a Gyaloglóklub programjait, illetve azokat a szociális foglalkozásokat, amelyeket az Idősbarát önkormányzat díjjal elismert helyhatóságok tartanak, így küzdve az idősek elmagányosodása ellen.



A kormány intézkedései - mint például a nagyszülői gyed és a Nők 40 program - pedig azt segítik, hogy az idősek aktív részesei lehessenek a családnak - mondta.



Hornung Ágnes az elmagányosodás mellett a demenciát is súlyos problémának nevezte: Magyarországon már 250 ezer ilyen beteg van, de a betegség a családtagokat is beleértve mintegy egymillió embert érint.



Hozzátette: a betegséget gyógyítani nem lehet, ezért a legfontosabb a korai felismerés, illetve az aktivitás minél további megőrzése.



Még az év vége előtt a kormány elé kerülhet az úgynevezett demencia-akcióterv, amelyben azokat az információkat foglalják össze, amelyek segíthetik a betegeket és a családtagjaikat - mondta az államtitkár.



Hornung Ágnes az M1 aktuális csatornán hangsúlyozta: "az idősek nélkül nem lenne jelenünk, tehát nagyon fontos, hogy támogassuk őket minden élethelyzetben".



Ezt szolgálja a nyugdíjkorrekció is, amikor az infláció éves mértékével korrigálják a nyugdíjakat. Az év elején ezt már megtette a kormányzat, most pedig újra 3,5 százalékkal emelkednek a juttatások - közölte az államtitkár.



Hangsúlyozta, hogy a korrekciónak köszönhetően minden nyugdíjas novemberben az októberi nyugdíjához képest magasabb nyugdíjat kap januárig visszamenőleg, ami az átlagnyugdíjnál több mint 78,5 ezer forintot jelent.



Hornung Ágnes megemlítette, hogy november végére szerveznek egy konferenciát, amely a generációk közötti együttélésről szól.