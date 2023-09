Társadalom

Mintegy 19 ezren vesznek részt az őszi Erzsébet-táborokban

Az őszi Erzsébet-táborokban, a zánkai és az erdélyi osztálykirándulásokon, valamint a zánkai családi táborokban október 1-jéig mintegy 19 ezren vesznek részt - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára csütörtökön.



Hornung Ágnes a zánkai őszi táborok záróeseményén kifejtette, a fejlesztéseknek köszönhetően szinte az év minden hónapjában van már Erzsébet-tábor. A magyar családpolitika kiemelt célja, hogy olyan segítséget adjon, amely lefedi a teljes életutat, annak minden felmerülő problémájával - mondta, hangsúlyozva, a családok támogatása kulcsfontosságú a nemzet szempontjából.



Az Erzsébet-táborok is ehhez a támogatáshoz járultak hozzá, levéve a nyaralás vagy az osztálykirándulás terhét a családok válláról - mutatott rá.



Az őszi táborokról beszámolva elmondta, a szeptember 6-29. közötti turnusokba sok iskolás érkezett a zánkai és az erdélyi Erzsébet-táborokba, jellemzően osztálykirándulásokon. Ősszel is vannak családi táborok, amelyek október 1-jéig tartanak - jegyezte meg.



A táborozókat új bútorokkal, és saját fürdőhelyiséggel ellátott szobákban szállásolják el, és napi ötszöri étkezést, valamint programokat biztosítanak nekik - ismertette. Úgy fogalmazott: "az osztálykirándulás azért különleges, mert egyszerre erősíti a közösséget és nyújt élményt a gyermekeknek." Zánkán egyebek között színházi előadás, bogárshow, cirkuszi előadás, koncert, sétahajózás, kutyabemutató, kalandparkozás, játékos fizikai és kémiai foglalkozások várják a táborozókat - sorolta Hornung Ágnes.



Emlékeztetett: a nyári vakáció idején az Erzsébet-táborokban több mint 130 ezer táborozót láttak vendégül. A két fő helyszínen, Zánkán és Fonyódon 35 ezren vakációztak. Fontos szerepük volt a napközis Erzsébet-táboroknak is: nyáron mintegy 650 településen több mint 900 intézmény 88 ezer résztvevővel kapcsolódott be a táborok lebonyolításába - összegezte.



Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke elmondta: az alapítvány 2016 óta szervezi az Erzsébet-táborokat. Jelenleg 2400-an táboroznak Zánkán "klasszikus", háromnapos osztálykirándulásokon. November 10-től kezdődnek a karácsonyi táborok a zánkai helyszínen.



Hornung Ágnes Zánkán részt vett a Hangszert a kézbe, a bogárshow és a játékos tudomány foglalkozásokon. A tájékoztatón elhangzott, hogy az osztálykirándulásokon részt vevő általános iskolásoknak ősszel is biztosított a 24 órás gyermekorvosi felügyelet a táborban. A strand nyitvatartásáig, október elsejéig vízimentők is vigyáznak a táborozókra.