Illegális bevándorlás

Bakondi György: egyre agresszívabb, fegyveres bevándorlók támadják a határt

Különféle országokból, különféle állampolgársággal egyre nagyobb számban és egyre veszélyesebb fellépéssel, a szervezett bűnözésnél bevált módszerek alkalmazásával próbálják átlépni a magyar határt.

Egyre agresszívabb, fegyveres bevándorlók támadják a határt, ennek is köszönhetően folyamatosan nő a "reálisan gondolkodó nemzetállamok" száma - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a közmédiának nyilatkozva csütörtök reggel.



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Bakondi György azzal kapcsolatban, hogy újabban már sorozatlövő fegyverekkel is támadnak az illegális migránsok a déli határszélen, azt mondta: veszélyesebb akciókat hajtanak végre a migránsok ma, mint korábban bármikor.



Emlékeztetett: nemrégiben egy magyar területen haladó, négyfős, magyar-szerb járőrcsoport irányába nyitottak tüzet.



Rámutatott: különféle országokból, különféle állampolgársággal egyre nagyobb számban és egyre veszélyesebb fellépéssel, a szervezett bűnözésnél bevált módszerek alkalmazásával próbálják átlépni a magyar határt.



Úgy vélekedett, a helyzet súlyosságát jelzik a fegyveres támadások, és ezzel is egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a migránsok tömeges befogadására és az államok közötti szétosztására irányuló brüsszeli szándékok "egyre súlyosabb veszélyekkel fenyegetnek".



A belbiztonsági főtanácsadó a jövőt illetően úgy értékelt: a migrációs nyomás nem fog enyhülni a hidegebb hónapok beköszöntével sem, ugyanis a közép-afrikai Száhel-övezetből is migránsok tömegei jelenhetnek meg a Földközi-tenger térségében, így Európában.



A műsorban elhangzott: a migránsokkal szemben egyre szigorúbban lépnek fel egyes európai országokban, ezek az intézkedések pedig ellentétben állnak az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen megengedő nyilatkozataival. Ismertették: Németország a határállenőrzés szigorítására készül, Olaszországban zárt táborokat hoztak létre, és visszafordítanák azokat, akik nem tudják igazolni magukat, de a franciák, a csehek és a szlovénok is szigorítanak.



Bakondi György erre úgy reagált: a brüsszeli bürokrácia a Soros-terv nézeteinek 2015-ös felszínre kerülése óta támogatja a migráció legalizálását, viszont a nemzetállamok egyre kevésbé követik az elgondolást.



Úgy vélekedett: az Európai Bizottság és az Európai Parlament igyekszik a jövő évi EU-s választások előtt - akár trükkök alkalmazásával - "átnyomni" a tagállamokon a kötelező szétosztást is magában foglaló migrációs paktumot, mert tartanak a nemzeti erők várható előretörésétől.



Bakondi György az M1 aktuális csatorna reggeli műsorának is vendége volt, ahol egyebek mellett arról beszélt, hogy "irreális minden olyan törekvés, amely próbálja politikai menekülteknek feltüntetni az érkezőket".



Rámutatott: a migránsok az ENSZ menekültügyi egyezménye szerint nem tekinthetők menekülteknek, hiszen nem kérnek menedékjogot az első biztonságos országban, és nem működnek együtt annak az országnak a hatóságával.

Közölte: sok migráns már fegyvereket használ, menekül a rendőrség elől és akár 6-8 biztonságos országon is keresztül halad Nyugat-Európáig anélkül, hogy menedéket kérne az első államban és együttműködne a fogadó ország hatóságaival; ők tehát nem tekinthetők menekültnek.



A brüsszeli bürokrácia kvótarendszerről szóló szándékai egyre inkább szemben állnak azokkal az elképzelésekkel, amelyeket a "reálisan gondolkodó nemzetálamok fogalmaznak meg" - hívta fel a figyelmet Bakondi György a műsorban.