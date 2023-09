Ukrajnai háború

Szentkirályi Alexandra: Magyarország már 5200 menekült ukrán gyermek oktatásáról gondoskodik

Fontos Magyarországnak, hogy a háború sújtotta területről itt menedéket kereső emberek beilleszkedését segítse, ugyanakkor elvárja, hogy Ukrajnában is biztosítsák a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogait. 2023.09.27 18:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrajnai háború borzalmas, minden nap egyre többen halnak meg, családok szakadnak szét és gyermekek tízezrei maradnak apa nélkül - írta a kormányszóvivő szerdai bejegyzésében a Facebook-oldalán, kiemelve, hogy Magyarország már 5200, a háború elől ide menekült ukrán gyermek oktatásáról gondoskodik.



Szentkirályi Alexandra kifejtette: fontos Magyarországnak, hogy a háború sújtotta területről itt menedéket kereső emberek beilleszkedését segítse, ugyanakkor elvárja, hogy Ukrajnában is biztosítsák a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogait.



Hangsúlyozta: életeket menteni csak békével és tűzszünettel lehet. "E mellett kiállunk akkor is, ha egyre erősebb a háborúpártiak nyomásgyakorlása!" - tette hozzá.



Szentkirályi Alexandra egy videót is közzétett, amelyben magyarországi iskolájukban mutatkoznak be ukrajnai gyerekek. A szóvivő a felvételen úgy fogalmazott, hogy a háború sújtotta Ukrajna területéről menekülő családok otthonra leltek Magyarországon.



Közölte: jelenleg 5200 ukrán gyermek tanul magyar iskolákban, óvodákban, biztosítják nekik az anyanyelv használatát és segítik beilleszkedésüket a közösségekben.



Kitért arra is, hogy az állam gondoskodik a gyerekek ingyenes oktatásáról, az ingyenes tankönyvellátásáról és külön támogatásként heti öt óra egyéni nyelvi felkészítésről.



A gyermekek az iskolákban hasonló életkorú társaikkal szocializálódhatnak, játszhatnak, biztonságban érezhetik magukat, ami segíti a bennük felhalmozódott háború okozta feszültség oldódását - jegyezte meg Szentkirályi Alexandra.



Pál Norbert, az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülőkért felelős kormánybiztos a videóban kijelentette: "történelmünk legnagyobb humanitárius segítségnyújtását hajtjuk végre". Hozzátette: a háború kezdete óta több mint 1 millió 200 ezer ember menekült Magyarországra.



A kormányszóvivő, miután megköszönte az ukrán gyerekekkel foglalkozó pedagógusok munkáját, rámutatott: "szomszédok vagyunk és segítünk a bajban". Hangsúlyozta ugyanakkor: a magyar gyerekek jogai Ukrajnában ugyanolyan fontosak, mint az ukrán gyerekek jogai hazánkban.