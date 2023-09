Önkormányzat

Fővárosi Közgyűlés - Saját forrásból újítanák fel a Rác fürdőt

A Bősz Anett főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztést 17 igen és 4 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület. 2023.09.27

Fotó: MTI/Soós Lajos

Támogatta a Rác fürdő felújítására vonatkozó koncepciót a Fővárosi Közgyűlés szerdán, a tervek szerint a rekonstrukció a Budapest Gyógyfürdői Zrt. (BGYH) saját forrásai terhére valósulna meg.



A Bősz Anett főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztés 17 igen és 4 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület, amely elvi egyetértését fejezte ki a BGYH felújítási koncepciójával.



A képviselők egyetértettek azzal, hogy a BGYH a saját forrásai terhére írja ki és bonyolítsa le a fürdőépület kivitelezési közbeszerzési eljárását és a beruházás elvégzését 4,6 milliárd forint plusz 10 százalék tartalékkeret és további legfeljebb 460 millió forint opció összeghatárig.



A testület egyetértett azzal is, hogy a BGYH a fővárosi vagyonkezelő központtal együttműködve készítse elő és bonyolítsa le a Rác Hotel - és last call opciós joggal az étterem - bérbeadására, illetve értékesítésére vonatkozó nyílt pályázatot, azzal, hogy a pályázat eredményeként a társaság a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával köthet csak szerződést.



Az elfogadott előterjesztés szerint a fürdőépület műszaki állapotát a szakértők a 2010-ben elkészült felújítás mindössze 40 százalékára becsülték.



A gazdaságossági számítások alapján elmondható, hogy egy várhatóan tíz év alatt megtérülő, műemlékfürdőre vonatkozó beruházásról van szó - írták.



A javaslatban kiemelték, hogy a Rác fürdő minél előbbi megnyitása nemcsak a vagyon hasznosítása és a beruházás megtérülése miatt fontos, hanem a Gellért fürdő jövőbeni részleges és időszakos bezárása miatt is, mert a Rác és a Rudas fürdő részben helyettesítheti a budai oldal legnagyobb fürdőjét. A BGYH bevételeinek ily módon történő, hosszú távú biztosítása kiemelten fontos érdek - mutattak rá.



Az ülésen a képviselők egyhangúlag fogadták el a rászorulók rendkívüli települési támogatásáról szóló új rendeletet, amely a támogatási rendszer korábbi logikáját jórészt megőrizve biztosítja, hogy a fővárosban élő hajléktalan emberek a korábbiaknál jelentősen nagyobb összegű támogatásokhoz férhessenek hozzá.



A Fővárosi Önkormányzat 2013 és 2022 között évente átlagosan mintegy 46 millió forintot fordított a Budapesten élő hajléktalan embereknek - változó feltételekkel - nyújtott pénzbeli ellátásokra. A tavalyi összes kiadás nominálértéken a 2010-es kiadások 40 százalékának, reálértéken azok 26 százalékának felelt meg. A módosítással lehetőség nyílik az értékvesztés részbeni kompenzációjára. A szükséges fedezet rendelkezésre áll, jövőre a feladatra 160 millió forintos forrás szükséges - írták az előterjesztésben.

A testület döntött arról is, hogy rendeletben szabályozzák a Lánchíd színekkel történő díszvilágítását. Ez nemzeti ünnepeken és a főváros napján piros-fehér-zöld lesz, emellett lehetőséget adnak arra is, hogy indokolt esetben más színű legyen, de nem lehet "villogó" vagy "színváltós". A híd fényfestését vagy más hasonló, nagy fényerejű megvilágítását megtiltják.



A képviselők döntöttek arról is, hogy Városligeti Műjégpálya előtti közterület egy része a Kronberger Lili tér nevet kapja, a műkorcsolyázó világbajnok emlékére. A IV. kerületben pedig az Iglói út és a fóti kereszteződés melletti közterület Mátyás Balázs Tamás tér lesz. A 22 éves rendőr 2018 februárjában szolgálatteljesítés közben közlekedési balesetben halt meg.



A testület egyhangúlag támogatta V. Naszályi Márta, a Párbeszéd fővárosi frakcióvezetője, I. kerületi polgármester előterjesztését, amellyel felkérték Karácsony Gergelyt: tegyen javaslatot a fővárosi futóversenyek szabályozásáról szóló rendelet módosítására, hogy azonos helyszínen lehetőség szerint két hónapon belül ne zárjának le e célból közterületet.



Továbbá felkérték a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a közterület-használati szabályok felülvizsgálatára, hogy hétvégi rendezvényt lehetőség szerint azonos helyszínen csak úgy lehessen megtartani, hogy a futóversenyeket is figyelembe véve két hétvégi rendezvény között legalább két szabad hétvége teljen el.



Budapest világvárosi életéhez a közterületi rendezvények és futóversenyek szorosan hozzátartoznak. Ha azonban ezek koncentráltan követik egymást a város azonos területén hétről hétre, az jelentősen megnehezíti az ott lakók pihenését és társadalmi életét. Olyan gyakorlat kialakítására van szükség, amely mindkét érdeket kiegyensúlyozottan szolgálja - írta V. Naszályi Márta.



A képviselők a fővárosi közösségi költségvetés több nyertes projektjének pályázatairól is döntöttek.