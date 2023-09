Diplomácia

Szijjártó: tartózkodni kell a migrációt ösztönző nyilatkozatoktól, be kell tartani a nemzetközi jogot

Mindenkinek tartózkodnia kellene az olyan nyilatkozatoktól, amelyek tovább fokozzák a migrációs nyomást Európában, ugyanis a menekültkvóták ismételt emlegetése csak megerősíti az embercsempészek üzleti modelljét - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Bécsben.



A tárcavezető a közép-európai országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) úgynevezett C5 formátumának külügyminiszteri tanácskozását követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az Európai Unió napjainkban rendkívül súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe.



Kiemelte, hogy földrajzi elhelyezkedése miatt Közép-Európa különösen érintett, keletről a háború, míg délről a migráció okoz súlyos nehézségeket.



"Nagyon bonyolult egyidejűleg kezelni két ilyen kihívást, főképp ha valaki semmifajta támogatást nem kap az EU-tól, mi több, még a neki járó forrásokat sem kapja meg" - szögezte le. Majd rámutatott, hogy Magyarország déli határán az utóbbi időben megerősödött a migrációs nyomás. "Totálisan új helyzet állt elő azáltal, hogy az embercsempészek és/vagy a bevándorlók már fegyvereket használnak, magyar határőrökre lőnek automata fegyverekkel, ez a realitás, ez a helyzet a déli határon" - fogalmazott.



Szijjártó Péter sérelmezte, hogy mindeközben egyes nyugat-európai politikusok ismét a menedékkérők elosztásának szükségességéről beszélnek, mert az ilyen nyilatkozatok ösztönzőleg hatnak a migrációra, növelik a nyomást az EU külső határain, illetve megerősítik az embercsempészek üzleti modelljét.



Ezért azt javasolta a migráció nyugat-európai támogatóinak, hogy látogassanak el hazánk déli határára, hogy saját szemükkel lássák a határőrök elleni támadásokat, s azt, hogy milyen "elviselhetetlenné" vált az emberek élete a térségben, különösen a szerbiai oldalon.



"Ha eljönnének, talán tartózkodnának a további káros nyilatkozatoktól" - mondta.



A miniszter figyelmeztetett, hogy a migrációs válság megoldása egyedül akkor lehetséges, ha világosan fogalmaznak azzal kapcsolatban, hogy be kell tartani a nemzetközi jog előírásait.



Márpedig - mint emlékeztetett - a nemzetközi jog értelmében a menekülésre kényszerülőknek az első biztonságos országban van joguk tartózkodni, és nem kelhetnek át tucatnyi állam határán, amíg el nem érik az általuk választott célállamot.



Aláhúzta: ennek megfelelően a magyar határra eljutó személyek nem tekinthetők menekültnek, mivel számos biztonságos országon keresztül utaztak odáig. "A határok megsértése bűncselekmény, s ennek megfelelően is kell kezelni" - szögezte le.



"Ezért reméljük, hogy a jövőben mindenki, köztük a brüsszeli, a berlini kollégák és mások is tiszteletben fogják tartani a nemzetközi jogot, és mindenki tartózkodni fog azon nyilatkozatoktól, amelyek fokozzák a nyomást a déli határon, mert aztán ezzel nekünk, közép-európaiaknak kell megküzdenünk" - közölte.