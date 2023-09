Felsőoktatás

KIM: újabb magyar egyetem a világ élvonalában

Újabb magyar egyetem csatlakozott a világ legjobb egyetemei közé - tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szerdán az MTI-vel.



Azt írták: a szerdán megjelent Times Higher Education (THE) rangsorban a győri Széchenyi István Egyetem először szerepel az öt százalékba tartozó "elitkörben". Tovább javult Magyarország innovációs teljesítménye is a szintén szerdán megjelent Global Innovation Index jelentése szerint.



Az egyik legelismertebb nemzetközi felsőoktatási rangsor a Times Higher Education (THE) 2004 óta jelenik meg, az értékelésnél az egyetemek három kiemelt feladatát veszik figyelembe: oktatás, kutatás és vállalkozási tevékenység. A magyar felsőoktatás a tradicionális listavezető nyugat-európai és észak-amerikai intézmények mellett a kiemelkedően teljesítő, a rangsorok módszertanát a felsőoktatási fejlesztési stratégia fókuszába helyező ázsiai egyetemek által is diktált világversenyben állja meg a helyét - közölte a KIM.



A magyar felsőoktatási intézmények közül a Semmelweis Egyetem továbbra is a világ legjobb egy százalékában van, a tavalyi évhez képest magasabb pontszámmal a 251-300. hely között végzett. A Debreceni Egyetem 400 helyet javítva a 601-800. kategóriába lépett előre. A világranglistára felkerült továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Agrár - és Élettudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem, valamint az idei évben először a győri Széchenyi István Egyetem is - ismertették.



Idézték a közleményben Phil Batyt, a THE globális ügyekért felelős vezetőjét, aki úgy fogalmazott: "Lenyűgöző volt látni, hogy Magyarország idővel megerősítette pozícióját a Times Higher Education World University Rankings rangsorában. A THE rangsor csak a kutatásintenzív és globálisan orientált egyetemeknek nyitott - tette hozzá -, és a világ legátfogóbb, legkiegyensúlyozottabb és legszigorúbb teljesítményértékelési rendszere, amely 17 teljesítménymutatót alkalmaz. Magyarország folyamatosan növelte részvételét a rangsorban, a 2018-as 7 egyetemről mára 11-re, és a fokozódó globális versenyben idén - a tavalyi kettőről idén háromra - a világ exkluzív, ezres toplistáján - mondta.



Phil Baty külön gratulált a Debreceni Egyetemnek azért, hogy idén két sávot javítva a legjobb 800 közé került a rangsorban, valamint a Széchenyi István Egyetemnek, hogy először szerepel a világranglistán.

A tárca tájékoztatása szerint a szintén szerdán megjelent Global Innovation Index 2023 világranglistán Magyarország egy helyezést lépett előre az innovációs teljesítmény szempontjából, így - e tekintetben - a 33. helyet foglalja el a 132 ország eredményeit összesítő rangsorban. A Global Innovation Index hét fő "teljesítménypillére" tekintetében Magyarország négy esetben is javított helyezésén az előző évi adatokhoz képest. Magyarország teljesítménye a "Tudás- és technológiaeredmények" pillér esetében a 26. helyen van, míg az "Üzleti kifinomultság" pillér esetében az EU-átlag feletti, 30. helyezést jelent.



Megemlítették a közleményben, hogy Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár a Facebook-oldalán közzétett videóban arra hívta fel a figyelmet: a Széchenyi István Egyetem előrelépésével a két legnagyobb rangsorban "immár 12 egyetemünk szerepel a legjobb öt százalékban a világ 30 ezer intézménye közül".



Nemcsak a magyar egyetemek erősödnek, hanem Magyarország innovációs teljesítménye is, ami azt jelenti, hogy Magyarország "az innovációs ráfordítások szintjéhez képest több innovációs eredményt állít elő, szolgálva ezzel a magyar gazdaság versenyképességének erősödését" - hangsúlyozta az államtitkár a KIM közleménye szerint.