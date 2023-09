NNGYK: továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja

Koronavírus-járvány

Továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján szerdán.



Azt írták: a 38. héten is emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.



Hozzátették: a minták háromnegyedét stagnáló tendencia jellemzi, emelkedés mérhető Békéscsabán, a Budapest környéki agglomerációs településeken, valamint Debrecenben, Egerben, Szegeden és Szolnokon.



Közölték azt is, a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja 21 mintavételi helyen az "emelkedett", míg Pécsen - változatlanul - a "magas" kategóriába esik.