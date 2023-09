Külpolitika

Korszerűbb applikáció és honlap segíti a konzuli ügyintézést

A "Konzinfo Utazom" névre keresztelt applikáció a külföldre utazó magyar állampolgárokat is segíti, és vészhelyzet esetén a külképviseletnek is könnyebb segítenie a bajbajutottakon. 2023.09.28 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Korszerű és felhasználóbarát honlap és applikáció létrehozása volt a cél azzal az informatikai fejlesztéssel, amely a konzuli ügyintézést segíti - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli és állampolgársági főosztályának vezetője szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Farkas Balázs kiemelte: a konzuli szolgálat legfontosabb feladata a külföldön tartózkodó állampolgárok segítése, biztonságának garantálása.



A "Konzinfo Utazom" névre keresztelt applikáció a külföldre utazó magyar állampolgárokat is segíti, és vészhelyzet esetén a külképviseletnek is könnyebb segítenie a bajbajutottakon - jelezte.



Farkas Balázs hozzátette, az alkalmazás és a csoportos üzenetküldési funkció nagy segítséget jelentett már a görögországi erdőtüzek esetében is.



A Konzinfo időpontfoglaló a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézést segíti. A Konzinfo Ügysegéd honlap ugyancsak a gördülékenyebb hivatali eljárást és az adminisztrációs terhek csökkentését célozza.



A fejlesztés célja ezenkívül a turizmus fellendítése, az új konzuli szolgálatok népszerűsítése, a biztonságos külföldre utazás elősegítése.



Horváth Csilla projektvezető elmondta: az adminisztratív terhek csökkentése és az állampolgárok védelme és naprakész tájékoztatása is a fejlesztés célja volt. Közölte, a folyamat kétmilliárd forintból valósult meg.



Csiki Zoltán, a projekt szakmai vezetője elmondta, a projekt részeként 877 eszközt üzemeltek be 147 helyen világszerte. Az eszközöket a fejlesztésekkel együtt a Nemzeti Kibervédelmi Intézet ellenőrizte.



Honti László projektmenedzser azt mondta, a kormányzati törekvés az volt, hogy egy hibatűrő adatközponti rendszert hozzanak létre, amely biztonságos, ki tudja szolgálni a különböző osztályú rendszereket, nagy sebességű adatkapcsolatra képes, és maga az üzemeltetés költséghatékony legyen.