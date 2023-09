Belpolitika

'Hú, ezt nagyon elb.sztam' - bekapcsolva maradt a Momentum elnökének mikrofonja a parlamentben

Hétfő délután Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti beszédével indult az Országgyűlés őszi ülésszaka, amely parázs vitát váltott ki az ellenzéki és kormánypárti padsorokban helyet foglaló képviselők között.



Orbán Viktor mondataira igyekezett reagálni az Országgyűlésben többek között Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke is, ám a felvételek tanúsága szerint az ellenzéki politikus kicsit izgulhatott, papírból felolvasott szövegét ugyanis csak nehézkesen tudta elmondani, hadart és gyakran összeakadt a nyelve.



Maga is érezhette, hogy nem sikerült jól a felszólalása, mert amikor a beszéde végén bekapcsolva maradt a mikrofonja, azt súgta oda a mellette helyet foglaló párttársának, Bedő Dávidnak, hogy "Hú, ezt nagyon elb.sztam".



Az Index egy videót is közzétett a meghökkentő esetről.