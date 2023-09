Kék Bolygó

Áder János: szerdán nyílik a Planet expo

Szerdán nyílik a Planet Budapest 2023 fenntarthatósági expo és élményprogram, ami október 1-jéig várja az érdeklődőket a Hungexpo területén; az ingyenesen látogatható rendezvény az élelmiszer, az élelmiszer-biztonság és a hulladékgazdálkodás témái köré épül - hangzott el Áder János korábbi köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában, amely a legnépszerűbb videómegosztón is megtekinthető.



Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökének beszélgetőtársa Unger Zsolt, a fenntarthatósági élményprogramot megálmodó Unger and Partners tulajdonosa volt, aki elmondta, a rendezvényre 140 - a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységet végző - magyar céget hívtak meg.



Kitért arra, hogy az expo melletti Your Planet (A te bolygód) program egyedülálló látványvilággal várja az érdeklődőket. Unger Zsolt szerint ezt a rendezvényelemet úgy kell elképzelni, mint egy túrát, amelynek során megismerjük bolygónk törékenységét, összetettségét és a "túra" végén objektív képet kapunk a fenntarthatóságról.



Az iskolásoknak szóló Heroes of the Future (A jövő hősei) program lesz a szervezők szerint a legizgalmasabb, amelynek egy-egy etapja 75-80 perces lesz, és a gyerekek úgy érezhetik majd magukat, mintha egy videójáték szereplői lennének - ismertette Unger Zsolt.



Utóbbi kapcsán elmondta, a szerdai hivatalos megnyitó előtti mínusz egyedik és mínusz kettedik napra iskoláscsoportok jelentkezését várták, és akkora volt az érdeklődés, hogy egy nap alatt beteltek a helyek.



Unger Zsolt szerint mindenképpen érdemes kilátogatni a Planet Budapest expóra, hiszen a világban nagy a törekvés a fenntarthatóság, az ezt célzó technikák megismerésére, alkalmazására. A rendezvény célja, hogy összegyűjtsék a témával foglalkozó legprogresszívabb magyar cégeket, vállalkozásokat, startupokat, a fiataloknak pedig bemutassák, hogy "merre tart a világ", milyen innovációk léteznek, ezzel akár segítve őket a pályaválasztásban is.