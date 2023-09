Illegális bevándorlás

Bakondi György: egyre több migráns érkezik a balkáni útvonalra és tart Magyarország felé

Csak pénteken mintegy ezer főt kísértek vissza magyar határőrök a kerítés túloldalára, s az is látszik, hogy sokan Románia felől próbálnak bejutni Magyarországra, illetve Nyugat-Európába. 2023.09.24 10:37 MTI

Minden fő útvonalon megnövekedett az Európába tartó migránsok száma, a görög szigeteknél már a hát-nyolc évvel ezelőttihez hasonló aktivitás figyelhető meg, ez pedig a balkáni útvonalon Magyarországra érkezők számában is látszik - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombaton.



A műsorban elhangzott: újabb jelentős migránshullám veszélyezteti Európát, ami miatt az olaszok zárt táborok építésébe kezdtek, a déli határ túloldalán pedig mindennapossá váltak az összetűzések a migránscsoportok között, továbbá a magyar határőrök naponta mintegy ezer migránst akadályoznak meg az illegális határátlépésben. Eközben Brüsszel ultimátumot adott a tagállamoknak a migrációs paktum ügyében - hangzott el a műsorban.



A belbiztonsági főtanácsadó megerősítette: a migránsok száma mind a három fő - így a spanyol, olasz és görög-balkáni - útvonalon megnövekedett az utóbbi időszakban, de különösen a görög szigeteknél figyelhető meg jelentős - a hát-nyolc évvel ezelőttihez hasonló - aktivitás. Mindez - folytatta Bakondi György - a teljes balkáni útvonalra kihat, így jelentős a terhelés a délszláv államokon és a magyar határon is.



Megjegyezte: csak pénteken mintegy ezer főt kísértek vissza magyar határőrök a kerítés túloldalára, s az is látszik, hogy sokan Románia felől próbálnak bejutni Magyarországra, illetve Nyugat-Európába.



Kitért rá: az sem véletlen, hogy az olasz kormány is intézkedéseket próbál életbe léptetni, zárt táborokat kíván létrehozni és meghívta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent is a lampedusai migránstáborba, hogy a brüsszeli vezető saját szemével lássa, milyen állapotok uralkodnak Olaszországban.



Rámutatott ugyanakkor arra a tényre, hogy az Európai Unió jelenleg nem a migránsáradat megállítására fókuszál, hanem még mindig az érkezők befogadásának mikéntjéről folyik a párbeszéd.



A szakember felidézte: megjelent az unió migrációs csomagjára vonatkozó elgondolás, amelyet az EU belügyekkel foglalkozó tanácsa minősített többséggel megszavazott, s amelynek értelmében legalizálnák az illegális bevándorlást.



Kifejtette: mindezt úgy kell elképzelni, hogy az embercsempészek által elindított illegális migránscsoportokat legálisan beengednék Európába és ezután szétosztanák a bevándorlókat az egyes tagállamok között.



Bakondi György úgy vélekedett: példátlan és felfoghatatlan lenne az az eljárás, amelynek keretében akár bűnözők, terroristák is szabadon, ellenőrzés nélkül bejuthatnának Magyarországra és az Európai Unióba.



Leszögezte: a magyar kormány elutasítja az új terveket, amelyek megvalósítását szövetségeseivel igyekszik megakadályozni, s elérni azt, hogy a balkáni útvonalon érkezőket az Európai Unió határaitól minél távolabb megállítsák. Hozzáfűzte: a többi EU-s nemzetállam részéről is egyre nagyobb az ellenállás az új brüsszeli tervekkel kapcsolatban.