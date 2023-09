Diplomácia

Szijjártó: a béke és biztonság garantálásának legjobb módja a legkevésbé fejlett országok támogatása

A béke és biztonság garantálásának legjobb módja a legkevésbé fejlett országok gazdasági támogatása, mivel az életkörülmények javulásával csökken a fegyveres konfliktusok és a migrációs hullámok esélye - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint csütörtök este New Yorkban.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ közgyűlésén a Legkevésbé fejlett országok baráti csoportjának ülésén kiemelte, hogy a magyar kormány országspecifikus fejlesztési programokat indított, amelyeknek célja az érintett államok támogatása a munkahelyteremtésben, illetve az oktatás minőségének és az életkörülmények javításában.



"Úgy gondoljuk, hogy a béke és a biztonság helyreállításának legjobb módja a szegénység csökkentése, a munkahelyteremtés, a fenntartható növekedés segítése, és ezáltal az emberek helyben maradásának támogatása, hogy hazájukban olyan életet élhessenek, amilyet szeretnének" - mondta.



Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a dohai cselekvési terv újabb fejezetet nyit az együttműködésben ezen a téren három fontos elvre, a szolidaritásra, a tisztességre és a kölcsönös tiszteletre alapozva.



Aláhúzta, hogy a fejlesztési programokat a kölcsönös tisztelet alapján kell végrehajtani, anélkül, hogy a donorok beavatkoznának a támogatni kívánt országok belügyeibe.



Kitért arra is, hogy Magyarország a 2010-es kormányváltás óta 247 százalékkal növelte a hivatalos fejlesztési támogatások (ODA) összegét, amely tizenhárom év alatt ez évi körülbelül 114 millió dollárról több mint 400 millió dollárra emelkedett, és ezzel aránya a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) belül 0,1-ről 0,3 százalékra bővült.



A miniszter ezután közölte, hogy hazánk évente több mint kétszáz felsőoktatási ösztöndíjat biztosít a legkevésbé fejlett államokból érkezett diákok számára, akik remélhetőleg később hozzá fognak járulni országuk fejlődéséhez.



A kormányzat emellett idén több tízmillió dollárt fordított az érintett országok oktatási és egészségügyi szektorának fejlesztésére, a fő fókusz Banglades, Etiópia, Laosz és Uganda.



A kötöttsegély-hitelprogramok keretében magyar vállalatok is segítenek fejlett vízgazdálkodási, élelmiszerbiztonsági, mezőgazdasági és információ-technológiai technológiákkal - tette hozzá.



A gazdasági helyzet és az életkörülmények javítása, a munkahelyteremtés jó módja a béke és biztonság garantálásának, ezáltal mérsékelhető az esélye a fegyveres konfliktusok kirobbanásának és a tömeges migrációs hullámok megindulásának - mondta.