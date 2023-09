Diplomácia

Novák Katalin Texas kormányzójával tárgyalt

A megbeszélésen szót váltottak arról is, hogy Texas fejlett kőolaj- és gázipara milyen módokon segítheti Magyarország energiaigényének kiszolgálását. 2023.09.22 08:10 MTI

Fotó: MTI/Sándor-palota

Texas állam ugyanazon értékek mellett áll ki, mint Magyarország - jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök csütörtökön Austinban, amikor kétoldalú gyakorlati és elvi együttműködési lehetőségekről tárgyalt az Egyesült Államok meghatározó szövetségi állama, Texas kormányzójával.



Greg Abbott a találkozón elmondta, hogy Texas az Egyesült Államok gazdaságának motorja, a gazdasági fejlődést és munkahelyteremtést tekintve élen áll az Egyesült Államokban.



A kormányzó azt hangsúlyozta, hogy állama nagyon szívesen folytat üzletet a világgal, nyitott a gazdasági kapcsolatok felé. A szövetségi állam gazdasági fejlődését illusztrálva elmondta, hogy Texas önmagában is a világ nyolcadik legnagyobb gazdasága lenne. Greg Abbott nyitottságát hangoztatta az együttműködésre, támogatásra, segítségre és közös munkára, amely érinti az autó- és űripar területét.



A megbeszélésen szót váltottak arról is, hogy Texas fejlett kőolaj- és gázipara milyen módokon segítheti Magyarország energiaigényének kiszolgálását, amelyben az együttműködés mind a magyar, mind az amerikai nemzetbiztonság érdekeit is szolgálhatja.



Novák Katalin elismerését fejezte ki a Texas által közelmúltban elért eredményeket tekintve. Kifejtette, hogy Magyarország számára fontosak az erős gazdasági kapcsolatok olyan szövetségi tagállamokkal, mint Texas. Az államfő kijelentette, hogy várakozással tekint a Magyarország és az Axiom Space houstoni központú űripari vállalat között a közelmúltban létrejött 65 millió dolláros szerződésre, különös tekintettel arra, hogy a partnerség elősegítheti a második magyar asztronauta eljutását a világűrbe.



Az államfő hozzátette, hogy a gazdaság és befektetési kérdések fontosak, ugyanakkor kiemelte a két fél által egyaránt képviselt értékeket, mint az illegális migráció elleni küzdelmet, a család értékét, emellett alapvető értékekként a biztonságot és a nemzetet.



A találkozón szóba kerültek a demográfiai kérdések, többi között a múlt héten tartott Budapesti Demográfiai Csúcs szerepe a világ előtt álló népesedési problémák kezelésében.



Novák Katalin egyesült államokbeli hivatalos látogatásának negyedik, Texas államban töltött napján találkozott befolyásos magyar származású amerikai közéleti szereplőkkel: Austinban George Friedman geopolitikai szakértővel, íróval, a Stratfor hírszerzési és stratégiai témákkal foglalkozó kiadó alapítójával, Dallasban Steve F. Udvar-Házy üzletemberrel, befektetővel, az Air Lease Corporation légiközlekedési vállalat ügyvezető elnökével.