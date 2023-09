Pártok

Simicskó István: a KDNP a csok kiterjesztését várja a kormánytól

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kiterjesztését, csok plusz program benyújtását várja ősszel a kormánytól - mondta Simicskó István, a KDNP parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok kihelyezett frakcióülésének szünetében csütörtökön Esztergomban.



A KDNP frakcióvezetője a két kormánypárti frakció közös sajtótájékoztatóján reményét fejezte ki, hogy a mostaninál szélesebb körű családtámogatási formát 2024 elején be lehet majd vezetni.



Simicskó István kiemelte: nagyon fontosnak tartják, hogy a Fidesz-KDNP-kormányban a családpolitika erős legyen. A családok jelentik a társadalom alapsejtjeit és a segítésük, támogatásuk kulcsfontosságú a nemzet jövője szempontjából. Különösen igaz ez, amikor nehéz időszakot élünk, háború van, infláció van - mutatott rá. Látják a kormány családpolitikájának az eredményeit, több gyermeket vállalnak a magyar családok - jegyezte meg.



Kifejtette: 2010 óta 160 ezerrel több gyermek született a kabinet családtámogatási rendszerének köszönhetően úgy, hogy a szülőképes korú nők száma sajnálatos módon csökkent. Hozzátette: az Európai Unión belül a születési arányszám Magyarországon növekedett a legnagyobb mértékben. Nem tartanak még ott, ahol szeretnének: a kormányzás eleji 1,23-as születési ráta mostanra 1,6-ra emelkedett, de jó lenne, ha ez 2-re nőne - jegyezte meg.



Kitért arra is, hogy a Gyurcsány-kormány idején gyakorlatilag minden családtámogatási formát felszámoltak, így az otthontámogatási rendszert - úgy, ahogy volt - megszüntették, ahogy a gyermekek utáni adókedvezményt is. Vannak ilyen figyelmeztető jelek a magyar politika múltjában - fogalmazott, hozzátéve: ők ezt nem szeretnék.



Ha a kormány kibővíti a családtámogatás rendszerét, akkor példát tudnak mutatni Nyugat-Európa számos országának, hogy nem a migráció a megoldás a demográfiai problémák orvoslására, hanem az, hogy minél több gyermeket vállaljanak a családok - hangoztatta.



Kérdésre válaszolva úgy értékelt, van esély arra, hogy 2024-től növekedési pályára kerüljön a gazdaság és több forrás álljon rendelkezésre. A konkrét javaslatok az őszi ülésszakon kiderülnek, azt kérte, a KDNP-frakció tagjai is gondolják végig, milyen értékes többletet tudnak adni a törvénymódosításhoz.



További felvetésre, a pedagógusok béremeléséről azt mondta: maximális szövetségesként tekint a pedagógusokra, akiket meg kell becsülni, és akiknek a részéről jogos igénynek nevezte a béremelést. Várják, hogy a Magyarországnak járó pénzek megérkezzenek Brüsszelből, és a kormány rendezni tudja a vállalását.

Simicskó István a külföldi kampányfinanszírozás ügyéről azt mondta: a magyar szolgálatok kiváló munkát végeznek, rendszeresen adnak tájékoztatást a nemzetbiztonsági bizottság ülésein. Mindenkinek érdeke, hogy Magyarország ilyen típusú kiszolgáltatottságát megszüntessék - tette hozzá.



Az iskolai kadétképzésről szóló kérdésre közölte: 150 középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, és támogatja, hogy az egyházi fenntartású iskolák is vegyenek részt benne.



Simicskó István beszámolt arról is, hogy a hagyományoknak megfelelően a KDNP külön frakcióülést is tartott szerda délután. Ezen meghallgatták Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszámolóját, amely érintette az orosz-ukrán háborút is. Áttekintették az előttük álló időszakot, az ősszel tárgyalni tervezett törvényjavaslatokat, "egyfajta feladatszabás zajlott".