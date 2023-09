Diplomácia

Szijjártó Péter Fehéroroszország és Izrael külügyminiszterével tárgyal New Yorkban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többek között fehérorosz, izraeli és egyesült arab emírségekbeli kollégájával is kétoldalú találkozót folytat az ENSZ-közgyűlés alkalmából csütörtökön New Yorkban.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a fehérorosz hivatali partnerével való találkozó kapcsán a kommunikációs csatornák nyitva tartásának fontosságát hangsúlyozta, mondván, hogy ennek híján a békének még a reménye is odaveszik.



"Ha nem beszélünk egymással, akkor minden erőfeszítés a csatatérre fog összpontosulni, s az újabb és újabb emberhalálhoz fog vezetni, ezért mi a kommunikációs csatornák nyitva tartása mellett érvelünk" - húzta alá.



"Ezért is találkozom ma a belarusz kollégával, akinek el fogom mondani, hogy Magyarország a békében érdekelt. Abban fogom kérni a segítségét, hogy Belarusz ne tegyen semmi olyan lépést, amely a háború meghosszabbodásához, időbeli vagy földrajzi kiterjedéséhez, eszkalációjához vezetne" - mondta.



"Arra fogom kérni, hogy ők is a béke oldalán álljanak, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez a háború minél előbb véget érjen, az emberi szenvedések korszaka Ukrajnában végre záruljon le" - tette hozzá.



Szijjártó Péter ezután kitért arra is, hogy az izraeli és az egyesült arab emírségekbeli külügyminiszterrel elsősorban a közel-keleti béke kiteljesedéséhez szükséges további lépések lesznek napirenden.



Leszögezte: fontos lenne az Izrael és több arab ország viszonyát normalizáló Ábrahám-megállapodások kiterjesztése, ugyanis ez nagymértékben hozzájárult már eddig is a térség békéjéhez, ami globálisan is jelentős pozitív hatásokkal járt.



Majd emlékeztetett, hogy a régióban évtizedeken át szenvedtek az emberek a háborús eseményektől, a terrortámadásoktól, mígnem egy "bátor húzással" Donald Trump előző amerikai elnök tető alá hozta a békeegyezményt Izrael, illetve Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Marokkó között.



Ennek nyomán rendkívül pozitív változások kezdődtek a helyi lakosok mindennapi életében a biztonság tekintetében, kölcsönösen nagykövetségek nyíltak, megerősödtek a gazdasági kapcsolatok, közvetlen légi járatok indultak - sorolta.



"Tehát hogyha reményt keresünk a békére, akkor a Közel-kelet és az Ábrahám-megállapodások felé kell fordulnunk" - összegzett.