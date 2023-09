Pártok

Kocsis Máté: magyarázatot várunk a svédektől a Magyarországról szóló filmre

A két frakció megtekintette az említett filmet, amelyben "döbbenetes hazugságok" hangzanak el, és az egyik "legismertebb baloldali aktivista", Gulyás Márton is szerepel benne. 2023.09.21 14:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormánypárti frakciók egyelőre nem tudtak támogató döntést hozni a svéd NATO-csatlakozás ügyében, mert magyarázatot várnak a svéd közszolgálati televízió által Magyarországról készített hazug filmmel kapcsolatban - közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön, a kormánypártok esztergomi kihelyezett frakcióülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón.



A politikus azt mondta: a két frakció megtekintette az említett filmet, amelyben "döbbenetes hazugságok" hangzanak el, és az egyik "legismertebb baloldali aktivista", Gulyás Márton is szerepel benne, ugyanakkor elfelejtik a nézőket tájékoztatni arról, hogy a jelenlegi magyar kormánypártok politikai ellenfele szólal meg a műsorban.



Hozzátette: teljesen értetlenül állnak az előtt, hogy "a svédek hogyan gondolják azt, hogy a magyar parlament és a két frakció lelkesen fogja támogatni az ilyen akcióik után a svéd NATO-csatlakozást". Magyarázatot várunk a svédektől az ügyben - jelentette ki.



Kocsis Máté a Fidesz a KDNP nevében részvétét nyilvánította esztergomi robbantásban elhunyt rendőr családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

A jövő évi EP-választások tétje a szuverenitás védelme

A jövő évi EP-választások tétje, hogy meg tudjuk-e védeni a szuverenitásunkat - fogalmazott a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.



Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy ha marad a "dollárokat egymásnak utalgató, meg bőröndökben huzigáló korrupt brüsszeli elit", és nem tudnak talpra állni, megerősödni a nyugati nemzeti jobboldali erők, akkor nem nagyon lesz változás.



A változás azt is jelenti, hogy a háború helyett a béke útjára kell állnia az európai vezetésnek, a háborút nem finanszírozni és támogatni kell, hanem minden eszközzel véget kell vetni neki - jelentette ki.

Nem változnak a kamattámogatott hitelek és a bankadó sem

A kormány a kamattámogatott hiteleken nem változtat és a bankadót sem emeli meg - jelentette ki a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.



Kocsis Máté jelezte: minden ettől eltérő állítás magánvélemény, és a frakció is egyetértett vele, mert 2024-ben a hitelezés növekedését kellene elérni. Ehhez pedig szükség van kamattámogatott hitelekre és a bankokra is.



A frakcióvezető közölte: a miniszterelnök szerdán a frakciók tagjai előtt tartott előadásában arról beszélt, hogy a költségvetési hiányt a kormány csökkenő pályán fogja tartani, és a kereskedelmi és iparkamarával, valamint a bankszövetséggel kötött megállapodást is be fogja tartani.



Kocsis Máté hangsúlyozta: az infláció csökkenő pályán van, a hitelminősítők szerint a magyar gazdaság alapjai stabilak, erősek, és a hitelezést fel kell gyorsítani. Mindezzel szembe menne az adóemelés, ezért nem látja reálisnak - tette hozzá.