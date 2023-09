Diplomácia

Szijjártó: az ENSZ-nek kevesebbet kellene költenie a bürokráciára és többet a terrorellenes küzdelemre

A globális terrorfenyegetettség minden erőfeszítés ellenére is súlyosabb, mint valaha, tavaly 6700 halálos áldozatot követeltek a különböző merényletek. 2023.09.20 20:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ENSZ-nek kevesebbet kellene költenie a bürokráciára és többet a terrorizmus elleni globális harcra, amelyhez Magyarország nagyban hozzájárul - emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ-közgyűlés keretében a terrorizmus áldozatait támogató csoport ülésén közölte, hogy a globális terrorfenyegetettség minden erőfeszítés ellenére is súlyosabb, mint valaha, tavaly 6700 halálos áldozatot követeltek a különböző merényletek.



Először is fontosnak tartotta leszögezni, hogy a terrorizmus és az illegális bevándorlás egyfajta "ördögi kört" alkot egymással, ugyanis minél nagyobb a terrorfenyegetés, annál súlyosabb a migrációs nyomás, és minél többen vesznek részt a migrációs hullámokban, annál nagyobb az esély arra, hogy a merénylők is el tudjanak jutni a világ távoli pontjaira.



Aláhúzta, hogy Európa fokozott illegális migrációs nyomással néz szembe, s a bevándorlók több helyen párhuzamos társadalmakat hoztak létre, az integrációs erőfeszítések kudarcnak bizonyultak.



Szijjártó Péter felszólalásában fontos prioritásként határozta meg a terrorizmus terjedésének mielőbbi megállítását, a terrorcsoportok feltartóztatását.



Mint mondta, ez csakis akkor lehetséges, ha az erőfeszítéseket a globális együttműködésre alapozzuk, és ezen a téren az ENSZ-nek kulcsszerepet kell vállalnia.



Ezzel kapcsolatban pedig elfogadhatatlannak nevezte, hogy az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatalának (UNOCT) költségvetéséből a világszervezet mindössze 3 százalékot vállal, a többit a tagállamoknak kell összeadniuk, miközben szavai szerint az ENSZ-nek aligha lehet fontosabb feladata a terrorizmus elleni küzdelemnél.



"Talán kevesebbet kellene költenünk a bürokráciára, s kicsit többet a terrorizmus elleni küzdelemre és a terrorizmus áldozatainak támogatására" - hangsúlyozta.



Illetve arra is kitért, hogy Budapesten jött létre az UNOCT második legnagyobb központja, és az iroda szerepét tovább kívánják erősíteni.



A miniszter végül arról is beszámolt, hogy világszerte egyre nő a keresztény közösségek elleni támadások száma.



Hozzátette: Magyarország több mint ezeréves keresztény államisággal rendelkezik, és ezért rendkívüli aggodalommal töltik el a kormányt az ilyen támadások.



Hazánk minden támogatást megad az üldözött keresztények számára, a kormány a Hungary Helps program keretében már több mint 50 millió dollárt fordított erre a célra, hogy lehetővé tegyék ezen közösségek helyben maradását - zárta felszólalását.