Koronavírus-járvány

NNGYK: továbbra is enyhén emelkedik a szennyvízben az örökítőanyag koncentrációja

Továbbra is enyhén emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján szerdán.



Azt írták: a 37. héten is enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.



Hozzátették: a mintavételi helyek kétharmadát stagnáló tendencia jellemzi, emelkedés volt tapasztalható Egerben, Kecskeméten, Pécsett, Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán. Csökkenést egyedül Miskolcon mértek.



Közölték azt is, a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja 21 vizsgált helyszínen az "emelkedett", míg egy városban - Pécsett - a "magas" kategóriába sorolható.