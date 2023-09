Felsőoktatás

Hankó Balázs: tizenöt magyar egyetem került be a legjobb európai intézmények közé

A Quacquarelli Symonds (QS) felsőoktatási intézményeket értékelő nemzetközi rangsorának európai listájára 15 magyar intézmény is felkerült - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.



Hankó Balázs közlése szerint a regionális európai lista 46 ország egyetemeit vizsgálta és a legjobb 690 intézmény közé 15 magyar egyetem is bekerült: az első 300-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a 208., a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) a 238., a Szegedi Tudományegyetem a 242., míg a Debreceni Egyetem a 258. helyen szerepel.



A legjobb 400-ba bekerült a Pécsi Tudományegyetem, a győri Széchenyi István Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem is.



A 15 rangsorolt magyar egyetem között három egyházi fenntartású intézmény - a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem - is szerepel, valamint helyet kapott a rangsorban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem, az Óbudai Egyetem és a Soproni Egyetem is - sorolta az államtitkár.



Hankó Balázs szólt arról, hogy világszinten a két legismertebb és az egyetemisták által leginkább figyelt felsőoktatási rangsor a QS és a Times Higher Education, amelyek a magyar egyetemek szempontjából jelentős figyelmet érdemelnek, mivel ezek az egyetem mérete mellett számos más, a gazdasági környezet szempontjából is kiemelkedően fontos tényezőt vesznek figyelembe, például az oktatást, a kutatást és a nemzetköziesítést.



Ezen két rangsor eltérő kritériumok alapján értékeli a magyar felsőoktatási intézményeket, de gyakorlatilag lefedi a teljes magyar felsőoktatási palettát - tette hozzá.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar egyetemek nemzetközi versenyképességének erősödése Magyarország jövőképességének kulcsa is, a modellváltás pedig elősegítette az egyetemek nemzetközi elismertségét, hozzájárulva ezzel az ország hosszú távú fejlődéséhez.



"Az új fenntartói modell nemcsak az egyetemi autonómiát erősíti, hanem biztosítja a megduplázott minőségi teljesítményösztönző finanszírozást, ami növeli a pénzügyi kiszámíthatóságot és a versenyképességhez oly fontos rugalmasságot" - fogalmazott Hankó Balázs.



Az államtitkár közölte, a magyar egyetemek egyre sikeresebbek a nemzetközi megmérettetésben, hiszen míg négy éve 7, két éve 9, tavaly már 11 magyar intézmény szerepelt a világ egyetemeinek legjobb öt százalékában.



Az egyetemeknek azonban olyan nemzetközi környezetben kell helytállniuk, amelyben "az Európai Bizottság a magyar kutatásokra és a nemzetköziesítésre vonatkozó döntései szándékosan versenyképességi hátrányt okoznak az ország számára" - jegyezte meg az államtitkár.



Ugyanakkor kiemelte, hogy mindennek ellenére a kormány elkötelezett a magyar egyetemek, kutatók és diákok támogatása iránt.