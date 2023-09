Koronavírus-járvány

Koronavírus: vészesen gyengül a lakosság immunitása, újra oltani kellene a magyarokat egy szakember szerint

Leginkább a 60 év alattiaknál sürgető az immunitás megerősítése, mivel az ő védettségük a legalacsonyabb. 2023.09.20 10:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy koronavírus elleni védőoltások eredményességét elemző kutatásból kiderült, hogy a 60 év felettiek védettségének becsült értéke még mindig közepesen magas, ám összességében ki lehet jelenteni, hogy az átoltottság és az immunitás, amit az elmúlt években a lakosság megszerzett, az vészesen gyengülni kezdett.



Oroszi Beatrix, Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumának igazgatója a Népszavának úgy fogalmazott, hogy szerinte nincs különösebb ok a lazításra, ugyanis a világjárvány folytatódik. Kiemelte, két lehetőség van ebben a helyzetben, vagy alkalmazkodunk vagy csökkentjük a kockázatokat, ám a legjobb az lenne, ha a kettőt együtt csinálnánk.



"A SARS-COV-2 vírus nagyon változékony és sok szempontból kiszámíthatatlan. Az is ismert, hogy a betegség ellen nincs terápia, aki megfertőződik, annak csak a tüneteit lehet kezelni. Ma már az is egyértelmű, hogy a védőoltás hatása idővel csökken, rendszeresen van szükség emlékeztető oltásra" - fogalmazott a szakértő, akinek egyébként nincs jelenleg információja arról, hogy milyen oltóanyagot rendelt vagy rendelhet Magyarország a most következő őszi szezonra.



Az oltások megerősítését ajánlja egyébként az omikron al-variánsaira frissített vakcinákkal az idei őszi-téli szezonra valamennyi nemzetközi járványügyi szervezet is, emiatt több ország már megindította az őszi oltási kampányát.



"Magyarországon a COVID-19 fertőzések döntő többsége jelenleg sporadikusan (elszigetelten) fordul elő, az új koronavírus országos járványos terjedése nem tapasztalható.



Az oltás továbbra is kérhető. A koronavírus elleni védőoltások, illetve a koronavírus omikron variánsa elleni Pfizer vakcina az oltópontok mellett a háziorvosoknál is elérhető" - válaszolta a lap kérdésére a magyar járványügyi hatóság.