Családpolitika

Hornung Ágnes: újabb hétszáz bölcsődei férőhely jöhet létre Magyarországon

Újabb hétszáz bölcsődei férőhely jöhet létre Magyarországon - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán hétfőn.



Hornung Ágnes bejegyzése szerint a kormány tovább bővíti a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek számát, ezzel is segítve a kisgyermekes családokat.



"A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében megvalósuló 10 milliárd forintos pályázatból 16 településen mintegy 700 új, bölcsődei ellátást biztosító férőhely létesülhet. Ma már több mint háromszor annyi településen érhető el bölcsődei ellátás, mint 2010-ben, és 90 százalékkal emelkedett a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma is 13 év alatt. Jelenleg mintegy 10 ezer bölcsődei ellátást biztosító férőhely kialakítása folyamatban van" - írta az államtitkár.



"A teljes életutat lefedő családpolitikánk hármas pillérre épül, az otthonteremtés támogatása és az anyagi biztonság mellett célunk az is, hogy a családok számára biztosítsuk a döntés szabadságát. Ez csak úgy lehetséges, ha családtámogatási rendszerünket és intézményhálózatunkat folyamatosan bővítjük. Hiszünk abban, hogy a vágyott gyermekek megszületését azzal is támogatni tudjuk, ha a szülők dönthetik el, gyermekük érkezése után mikor térnek vissza újra a munka világába. Ez csak akkor lehetséges, ha a családok számára lakhelyükhöz minél közelebb magas színvonalú bölcsődei ellátás érhető el" - fogalmazott Hornung Ágnes.



Az államtitkár felidézte, hogy a kormány bölcsődefejlesztési programjában meghirdetett pályázatra új bölcsődét, minibölcsődét vagy családi bölcsődét tervező, háromezer lakosú vagy nagyobb települések helyi önkormányzatai, országos és helyi nemzetiségi önkormányzatai, valamint az érintett települések egyházai jelentkezhettek.



Nemcsak új ingatlan építésére, hanem meglévő ingatlan átalakítására vagy meglévő bölcsőde bővítésére is lehetett pályázni, amennyiben a beruházással új férőhelyek jönnek létre. A bővítés feltétele, hogy legalább egy plusz bölcsődei, minibölcsődei csoportszoba, vagy egy családi bölcsőde létesüljön. Az önerő nélküli, vissza nem térítendő támogatások összege projektenként bruttó 50 millió és 1,44 milliárd forint között alakult - ismertette az államtitkár.



"Célunk, hogy a most záruló pályázati lehetőségen felül a kormány a jövőben további forrásokat tudjon biztosítani a bölcsődefejlesztési programra. Ennek szükségét mutatja az is, hogy idén is többszörös túljelentkezés volt a meghirdetett keretösszegre. Hisszük, hogy családbarát országot csak úgy építhetünk, ha kiszámíthatóságot és biztonságot nyújtunk a családoknak, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy folyamatosan növeljük az elérhető bölcsődei férőhelyek számát" - írta Hornung Ágnes.