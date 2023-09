Politika

A MSZP a Fidesz okozta megélhetési válság miatt öt területen követel változásokat

Az Orbán-rezsim miatt megélhetési válság van Magyarországon, ezért az MSZP-frakció öt területen követel változásokat - mondta az ellenzéki párt frakcióvezetője hétfőn frakciója őszi ülésszakra vonatkozó terveit ismertetve.



Tóth Bertalan az MSZP Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón azt mondta, a "Fidesz-rezsim" 13 éves kormányzásának eredménye, hogy egy átlagos dolgozó bére alig fedezi a megélhetési költségeket, kétmillióan élnek a létminimum alatt és még a dolgozó emberek közül is sokan nélkülöznek.



Szóvá tette egyebek mellett az uniós szinten is alacsony minimálbért, a drágulás mértékét, a reálkeresetek csökkenését.



Úgy fogalmazott, "ezt a válságot a Fidesz-rezsim okozta, nem a háború, nem a migránsok, nem Brüsszel, nem Soros, nem a vasorrú bába, hanem Orbán és a Fidesz".



Az ellenzéki politikus elmondta, öt területen követelnek változásokat. Elsőként az uniós pénzek lehívás érdekében az Európai Bizottsággal történő megállapodást említette. A kormány ne lopja el az uniós pénzeket! - szólított fel.



Javasolta, hogy még idén nyolc százalékkal emelkedjenek a fizetések, beleértve a minimálbért és a garantált bérminimumot is. Kezdeményezte azt is, hogy legyen adómentes a minimálbér és csökkenjen a mediánbér alatti fizetések adóterhe. Szerinte így az érintettek nettó bére havi 34 800 forinttal emelkedne.



Hozzátette: lépéseket tesznek annak érdekében, hogy jövőre Magyarországon is bevezessék az uniós minimálbért, ami 350 ezer forint lenne.



Tóth Bertalan elmondta, meg kell duplázni a családi pótlék és az alanyi jogon járó támogatások összegét.



Közölte, el kell érni a nyugdíjak értékállóságát, jelentős mértékben emelni kell a nyugdíjminimumot.



Az MSZP frakcióvezetője kezdeményezte azt is, hogy külföldi vendégmunkást csak olyan munkaadó alkalmazhasson, ahol van kollektív szerződés. Ha van kollektív szerződés, van szakszervezet, működik az érdekvédelem mind a fizetések nagysága, mind a biztonságos munkakörülmények esetén - érvelt.



Tóth Bertalan javasolta az önkormányzatok önállóságának helyreállítását, azt, hogy a települések közvetlenül is kaphassanak uniós támogatásokat. Esélyt teremtő oktatás megteremtését sürgette, továbbá azt, hogy állítsák vissza a tankötelezettséget 18 évre és radikálisan emeljék pedagógusbéreket.