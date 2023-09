Kultúra-díj

Átadták a Színikritikusok díját

Az Örkény Színház négy, a Weöres Sándor Színház és Cseri Hanna három díjat vihetett haza a Színikritikusok díjainak idei átadóján, amelyet a Katona József Színházban tartottak vasárnap este.



A Színházi Kritikusok Céhe az idén 44. alkalommal adta át az évad kiemelkedő színházi teljesítményeit elismerő díjakat, amelyekről 21 színikritikus voksa alapján döntöttek.



A szervezet MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a várományosok listáján az Örkény Színház volt az abszolút rekorder: három produkció alkotói hét kategóriában összesen nyolc jelölést kaptak; ebből négyet díjra váltottak.



Az Örkény Színház The Black Rider című előadása lett a legjobb szórakoztató színházi előadás, és a darab Izsák Lili által tervezett kosztümjei a legjobb jelmez díját is elnyerték. A legjobb férfi főszereplő díja is az Örkény Színházba került Mácsai Pál a Solness-ben nyújtott alakításáért, az ugyanebben a darabban alakított szerepével Szaplonczay Mária a legjobb női epizódszereplő lett.



A szombathelyi Weöres Sándor Színház négy kategóriában volt várományos, ebből három a Forte Társulattal létrehozott Kivilágos kivirradtig című produkciót érintette. Az alkotók ezekben a kategóriákban a legjobbnak bizonyultak: a Horváth Csaba rendezte darab lett az évad legjobb kőszínházi előadása, egyben legjobb rendezése, és a legjobb férfi epizódszereplő, Gyulai-Zékány István is ezzel a művel érdemelte ki az elismerést.



Az este egyéni legjobbja Cseri Hanna bábrendező, énekes-dalszerző lett, aki három díjat vihetett haza: ő rendezte a legjobb gyerek- és ifjúsági színházi előadásnak választott Kócos Macskaember-kölyök című darabot a Gólem Színházban, emellett ő lett a legígéretesebb pályakezdő, valamint a legjobb színházi zene díját is átvehette a Budapest Bábszínház Az utolsó bárány című darabjának zenéjéért.



Bíró Bence íróként (A legjobb új magyar dráma/színpadi szöveg: Magyartenger) és a legjobb független előadás dramaturgjaként kétszer léphetett színpadra (A legjobb független színházi előadás: Ki ölte meg az apámat? ESZME - FÜGE, rendező: Szenteczki Zita, Kovács Domokos,)



A legjobb női főszereplő díját Imre Éva vehette át (Ifjú barbárok, Kolozsvári Állami Magyar Színház - Gyulai Várszínház)



A legjobb díszletért járó elismerés Schnábel Zita révén a Vígszínházhoz került (A kastély).



Különdíjjal értékelték Hoffer Károly munkáját a Dekameron 2023 című előadás bábjaiért.



Három díjazott nevét már korábban nyilvánosságra hozta a céh. Az életműdíjat Ecsedi Erzsébet színművész, a Jövő díjat a celldömölki Soltis Lajos Színház kapta, a gyerek- és ifjúsági színházi előadások között a Gólem Színház Kócos macskaember-kölyök című produkciója bizonyult a legjobbnak.



A budapesti Katona József Színházban szeptember 17-én rendezett díjátadó gála rendezője Guelmino Sándor és Crespo Rodrigo volt, közreműködői pedig a tatabányai Jászai Mari Színház társulatának tagjai.