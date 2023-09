ENSZ-közgyűlés

Novák Katalin államfő vezeti a magyar delegációt

Novák Katalin köztársasági elnök vezeti a magyar delegációt, amely részt vesz az ENSZ-közgyűlés 78. ülésszakának általános vitáján, ahol az államfő fel is szólal. Egyesült államokbeli tartózkodásán az államfő egyeztet Texas, Utah és Montana kormányzójával is - közölte a Sándor-palota vasárnap az MTI-vel.



Az ENSZ-közgyűlés 78. ülésszakának általános vitáját 2023. szeptember 19. és 26. között tartják New Yorkban, a vitán jellemzően állam- és kormányfők vesznek részt.



Novák Katalin az általános vita nyitónapján szólal fel az ENSZ Közgyűlésében. Ezt megelőzően az államfő részt vesz az SDG (Fenntartható fejlődési célok) csúcstalálkozón, amelyen egy állam- és kormányfői szintű tanácskozáson elnököl szeptember 18-án. A köztársasági elnök ENSZ-közgyűlési részvételének, illetve az ehhez kapcsolódó tárgyalások középpontjában a béke előmozdítása, a család védelme, valamint a nők helyzetének erősítése áll majd - írták.



Ezt követően az államfő egyeztet mások mellett Greg Abbott texasi, Greg Gianforte montanai, valamint Spencer Cox utahi kormányzóval is.