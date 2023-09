Demográfiai csúcs

Nick Vujicic: a család a biztonság záloga, és ez adja a legnagyobb szabadságot az embernek

A család a biztonság záloga, és a családi otthon biztonsága adja a legnagyobb szabadságot az embernek - idézte Nick Vujicic ausztrál prédikátor és motivációs előadó az V. Budapesti Demográfiai Csúcson a rendezvény mottóját pénteki záróbeszédében.



Bevezetőjében megköszönte a jelen lévő Novák Katalin köztársasági elnöknek és a magyar kormánynak, hogy megszervezték az eseményt, amelynek témáját korunk legfontosabb kérdésének nevezte.



Elmesélte, hogy szülei a szomszédos Szerbia területéről vándoroltak ki Ausztráliába, és sokat meséltek neki, milyen nehéz volt elhagyniuk otthonukat és hazájukat, Jugoszláviát, de miután olyan választás elé kényszerítették őket, amelyet nem tudtak összeegyeztetni keresztény hitükkel és világi meggyőződésükkel, nem volt más lehetőségük. Vujicicot szülei mindig arra tanították, hogy tisztelje és szeresse hazáját, Ausztráliát.



A karok és lábak nélkül élő előadó bemutatta a közönségnek japán-mexikói származású feleségének és négy közös gyermeküknek a fényképeit, hangsúlyozva, hogy családja a legfontosabb a számára, és hamarosan szeretnének örökbe fogadni egy ötödik gyermeket is. Kiemelte, hogy felesége egyben a legjobb barátja, akivel havonta legalább egyszer megkérdezik egymástól: mi az, amit a másik szeretne, hogy a párja megtegyen számára, és azt is, mi az, amit szeretne, hogy abbahagyjon.



Vallásos témákról beszélve felolvasott a Bibliából, és hangsúlyozta, hogy minden kereszténynek sokkal közelebb kell kerülnie Istenhez, és aki tiszta szívvel közelít Istenhez, azt mindig megáldja.



Úgy vélekedett, Magyarország olyan ország, ahol a leginkább érvényesül Isten tisztelete. Kiemelte, hogy Magyarország segíti leginkább az üldözött keresztényeket a világon, és az ország nagyon sokat tett a menekültekért is. Felhívta a nemzetközi közönség figyelmét, hogy a magyarok anélkül nyitották meg otthonaikat a menekültek előtt, hogy ezt a kormány kérte volna tőlük.



Előadása során Vujicic több ízben bírálta választott második hazáját, az Egyesült Államokat. Úgy fogalmazott: Amerika sosem volt ennyire megosztott és bűnös, ezért bűnbánatot kell gyakorolnia. Azt mondta, hogy sokan már nem is tekintik otthonuknak az Egyesült Államokat, és már nem áldják Istent, mert ők maguk akarnak istenné válni. Aláhúzta, hogy egy Isten és vallás nélküli világban csak a pénz és a hatalom uralkodik.

Pozitív példaként említette azonban Texas államot, jelezve, hogy a tagállam kormánya pénzügyi támogatást nyújt ahhoz, hogy az állami iskolákban keresztény tanárok segítsenek az oktatásban. Ennek kapcsán arra kérte Novák Katalint, hogy ha nemzetközi helyszínt keresnek a következő demográfiai csúcs megrendezésekor, gondoljanak Texasra, ahol sokan szeretnék megerősíteni a konzervatív keresztények nemzetközi együttműködését.



Vujicic önkritikusan megjegyezte: tisztában van vele, hogy nem mindenki szereti őt. Példaként említette az LMBTQ-közösséget és az eltörlés kultúráját (cancel culture) támogató amerikai mozgalom tagjait, de aláhúzta: ő maga mindenkit megölel, aki tiszta szívvel közelít hozzá. Büszkén mesélte, hogy már csaknem félmillió embert ölelt át a világon előadásai és prédikáció során.



Az esemény végén felkérte Novák Katalint, hogy együtt imádkozzon vele a színpadon: Isten áldását és védelmét kérte Magyarországra, politikai vezetőire, a magyar családokra és az egész népre, valamint minden keresztény hívőre.



Bő egyórás előadása végén Nick Vujicic elénekelte az Amazing Grace című angol nyelvű vallásos éneket, befejezésül pedig az Egyesült Államokért, Izraelért, a közel-keleti és az ukrajnai békéért, valamint Afrikáért is imádkozott.