Zádor Zsófia: sokáig tart, amíg lelkileg fel tudom dolgozni a mentőakció során átélteket

2023.09.16 15:09 MTI

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat orvosa, akinek sikerült Törökországban ezer méter mélységben életet mentenie, még mindig nem igazán tud aludni az átélt izgalmak után - vallotta be az M1 Ma este című műsorában.



Sokáig tart, amíg lelkileg fel tudom dolgozni a történteket - jelentette ki Zádor Zsófia orvos, aki civilben is szenvedélyes barlangász. Arra a kérdésre, hogy miért a magyar mentőcsapatot választották a feladatra Hegedűs András, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat akcióvezetője azt válaszolta, hogy azért, mert ők tudtak azonnal reagálni és azonnal kiállítani egy orvoscsoportot, akik minden várakozás nélkül azonnal el tudtak indulni a helyszínre.



Hozzátette, a csapatuk egy önkéntes mentőszervezet, ezért más országok mentőivel szemben, akiknek meg kellett várniuk, amíg a diplomáciai szálakon végigfut az országok közötti felkérés, nekik nem kell engedélyre várniuk. A magyarok előnye volt a függetlenségük, ami miatt időt nyertek és, ahogy Hegedűs András mondta, a bajba jutott érdekében "erre az előnyre szükség is volt".



Zádor Zsófia elmondta, hogy látatlanban kellett felkészülnie, de előre azt tartotta a legvalószínűbbnek, hogy gyomorfekély miatt alakult ki az amerikai barlangkutatónál a belsővérzés.



A helyszínre jutás nehézségei között említették, hogy soha nem jártak ebben a barlangban, ezért csak a térkép segítségére támaszkodhattak. Ez alapján kellett azt is felbecsülni, milyen és mennyi felszerelésre lesz szükségük. Ez sokszáz méter mászókötelet és még vagy 5-600 féle egyéb eszközt jelent - tette hozzá a mentőszolgálat akcióvezetője.



Mindig van meglepő fordulat is egy olyan helyen, ahová lemenni 10 óra, feljönni még több. Ilyen helyszínen arra kell készülni, hogy hosszabb időt, éjszakákat is lent kell tölteni - magyarázták. A körülményekről azt is hozzátették: ebben a mélységben 3 fok volt a hőmérséklet és hőtartó fóliával takaróztak.



Az orvosnő, bár a betege már egy jól felszerelt török kórházban van, figyelemmel kíséri az állapotát. Elmondta, hogy több nap után kikerült az intenzív osztályról. Megjegyezte, hogy klinikai körülmények között is bebizonyosodott feltételezése a gyomorfekélyről, amely életveszélyes is lehet. A kockázat, a kihívás itt a rendkívüli mélység volt - tette hozzá.

