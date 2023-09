Pártok

Az MSZP 350 ezer forintos minimálbérre tesz javaslatot

Az MSZP az emberek megélhetési biztonsága érdekében terjeszt be javaslatokat az Országgyűlésnek az őszi ülésszakon, így a minimálbér 350 ezer forintra emelését is kezdeményezni fogja - közölte az ellenzéki párt frakcióvezetője pénteken az ózdi kihelyezett frakcióülésről beszámolva.



Tóth Bertalan az MSZP Facebook-oldalán Miskolcról közvetített sajtótájékoztatón azt mondta, javasolni fogják az alacsony nyugdíjak felzárkóztatását, a nyugdíjak valós inflációval történő emelését.



Kezdeményezni fogják, hogy azoknál a cégeknél, ahol vendégmunkásokat alkalmaznak, legyen kollektív szerződés, hogy ne kerüljenek a magyar munkavállalók hátrányosabb helyzetbe - ismertette.



Az ellenzéki politikus közölte, nagyon fontosnak tartják, hogy Magyarország "le tudja hívni a neki járó közel 10 ezer milliárd forintos uniós forrást". A kormány teljesítse az Európai Unió követeléseit: ne lopja el az uniós pénzeket, garantálja a magyar igazságszolgáltatás, valamint az egyetemek függetlenségét - hangoztatta.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke emlékeztetett arra, hogy 2024-ben európai parlamenti és önkormányzati választások is lesznek. Szerinte nem véletlen, hogy a Fidesz egy napon tartja ezeket a választásokat, ugyanis az a célja, hogy az ellenzéki városvezetőket "kitakarítsa" a településekről.



Nekünk az a feladatunk, hogy megőrizzük ezeket a városokat demokratának, erősnek, szociálisan érzékenynek - fogalmazott.



Bejelentette, hogy az MSZP támogatja Veres Pál ellenzéki miskolci polgármester újraindulását, akinek az elmúlt években a koronavírus-járvány, a háború, az elhibázott orbáni gazdaságpolitika miatt nehéz dolga volt, de mégis könnyíteni tudott a helyiek életén.



Veres Pál polgármester elmondta, csapatot keres, szeretné, ha a következő választáson olyan képviselőjelöltek lennének, akik lokálpatrióták, látják, mire van szüksége a városnak, közösségeket képviselnek és tudnak együtt dolgozni.



Varga László, az MSZP elnökhelyettese szerint a mostani önkormányzati ciklus sok nehézséggel volt terhelve, de a miskolciak látják, hogy a polgármester erős hittel, rajongásig szeretve a várost teszi a dolgát.