Szomorú évforduló

Gulyás Gergely a 40 éve történt Medicor-buszbaleset áldozatairól emlékezett meg Grazban

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 40 éve Graz mellett történt Medicor-buszbaleset áldozatairól emlékezett meg a buszbalesetben elhunyt magyarok emlékművének avatásán.



A Magyarország közlekedéstörténetének egyik legtragikusabb balesetéhez köthető csütörtöki évfordulón a miniszter felidézte, hogy 1983. szeptember 14-én az egészségügyi eszközöket gyártó Medicor vállalat autóbuszának sofőrje elvesztette az irányítást járműve felett a fékrendszer végzetes hibája miatt, majd egy lejtő végén áttört a szalagkorláton és egy szakadékba zuhant.



"Mindez tizenöt ember halálát okozta, akik soha többé nem térhettek vissza családjaikhoz. Rajtuk kívül ebben a szerencsétlenségben 31-en sérültek meg súlyosan, akik közül többen egész életükön át kénytelenek e sorscsapás okozta sebhelyekkel élni" - mondta.



"Az emlékhely, amely körül ma összegyűltünk örökké őrizni fogja a halottak emlékét, és úgy illik, hogy mi is megőrizzük őket emlékeinkben" - tette hozzá.



Gulyás Gergely egyben köszönetet mondott az emlékmű létrehozását kezdeményezőknek és támogatóknak. Ezek között a Forum Hungaricumot, a weizi útfenntartó vállalatot, valamint Rudi Roth grazi tiszteletbeli konzult említette.



Felidézte azt is, hogy a tragédia miatt akkor összetartottak a magyarok és az osztrákok, ahogy azt a hosszú történelmük során többször is megtették. "Ez így volt helyes a halottak és a hozzátartozók tiszteletben tartása, valamint a túlélők és a közösségek támogatása végett a nehéz időkben" - mondta.



Gulyás Gergely külön említést tett arról, hogy a felkészült, szakértő módon dolgozó mentőegységeknek köszönhetően az áldozatok száma nem növekedett. "A sérülteket ápoló kórházak egészségügyi személyzetének segítsége és önfeláldozása előtt máig tisztelettel hajlunk meg" - húzta alá.



Külön köszönetet mondott Graz, illetve Stájerország magyar közösségének, valamint azoknak az osztrákoknak, akik akkor segítségüket ajánlották fel a hozzátartozóknak.



A miniszter elmondta, az osztrák hatóságok akkor egyértelműen megállapították, hogy a szerencsétlenséget fékhiba okozta. Ettől függetlenül Magyarországon a sofőrt tették felelőssé és hét év börtönre ítélték. "Az akkori időkben, a kommunista rémuralom és elnyomás alatt a magyar lapok nem jelentettek a fékhibáról, mert nem vetett volna jó fényt a kommunista országra, ha kiderült volna, hogy egy állami vállalat nem tartotta megfelelően karban a járműveit. Így hallgatták el éveken át az állampárt nyomása alatt álló hatóságok a baleset valódi okát" - tette hozzá.

"Negyven év után is nehéz egy ilyen tragédiára emlékezni, különösen mélyen együtt érzünk azokkal a hozzátartozókkal, akik azt az emberi szenvedést kellett, hogy elviseljék, amit egy közeli hozzátartozó elvesztése jelent minden család számára. Bízunk abban, hogy amennyire az idő be tudja gyógyítani a sebeket, annyira emlékké válik mindaz, amit az életükben tettek azok, akik itt szenvedtek végzetes tragédiát. Vigasztalást kívánok mindazoknak, akiknek hozzátartozói itt vesztették életüket" - zárta szavait Gulyás Gergely.