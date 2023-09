Diplomácia

Orbán Viktor az olasz miniszterelnökkel tárgyalt

A két miniszterelnök elkötelezte magát kormányaik további szoros együttműködése mellett, tekintettel a 2024 második felében esedékes magyar uniós elnökségre. 2023.09.14 15:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban találkozott, hogy megvitassák a legfontosabb európai és nemzetközi kérdéseket valamint Róma és Budapest kiváló kétoldalú kapcsolatait - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



A Budapesti Demográfiai Fórum eredményeit kommentálva megerősítették a családbarát politika fontosságát az Európa előtt álló demográfiai kihívások tükrében is.



Ukrajnával kapcsolatban a két miniszterelnök elítélte az orosz agressziót, és békére szólított fel. Emlékeztettek a Kijevnek eddig nyújtott támogatásra, és hangsúlyozták az európai egység megőrzésének fontosságát Ukrajna támogatásában.



A migrációs kérdésekkel kapcsolatban megismételték: gyorsan és határozottan kell fellépni. A migráció az Európai Unió közös kihívása, amelyre kollektív választ kell adni - vélekedtek, hozzátéve: az útnak indulások megelőzése érdekében a külső dimenzióra kell összpontosítani, különösen a migránsok származási és tranzitországainak nyújtott politikai és gazdasági támogatáson, az embercsempész-hálózatok elleni küzdelmen, valamint az olyan személyeket érintő hatékony visszaküldési politikán keresztül, akiknek nincs joguk Európában maradni. A származási országok együttműködésének biztosítása érdekében feltételrendszeri mechanizmusokat is be kell vezetni - hangsúlyozták.



A két miniszterelnök elkötelezte magát kormányaik további szoros együttműködése mellett, tekintettel a 2024 második felében esedékes magyar uniós elnökségre - olvasható a tárgyalás után kiadott közleményben.