Médiatanács

NMHH: a Tények Plusz több riportja miatt is eljárás indul

A TV2 több, a tenyek.hu oldalon is megjelentetett tartalmára érkezett panasz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsához, a testület nem megfelelő korhatár-besorolás és burkolt kereskedelmi közlemény közzététele miatt eljárást indít - közölte az NMHH csütörtökön az MTI-vel.



A TV2 csatornán sugárzott Tények Plusz és a Mokkacino című műsorszámokban, illetve a tenyek.hu felületén streamelhető formában is közzétett a médiaszolgáltató olyan videós tartalmat, amely a hatóság vizsgálata alapján a televízióban 16 éven aluliaknak nem ajánlott megjelöléssel, 21 és 5 óra között kerülhetett volna adásba, miközben a műsorszámokat 18.45-től és 8.45-től, 12 éven aluliaknak nem ajánlott megjelöléssel vetítette a TV2 - írták a közleményben.



Hozzáfűzték: ugyanezen videó online közzététele is jogsértőnek minősülhet, mert a szolgáltató ugyancsak 12 éven aluliaknak nem ajánlott korhatár-kategóriába sorolta a kifogásolt médiatartalmakat a tenyek.hu-n. Mivel a televízióban és a lekérhető médiaszolgáltatáson is két-két alkalommal tette közzé a szolgáltató a tartalmat, a médiatanács összesen négy alkalommal vélelmezett jogsértés miatt hatósági eljárást indít a TV2 szolgáltatója ellen - tudatták.



Kitértek arra, hogy egy másik, a Tények Pluszban vetített, online is visszanézhető tartalomra is panasz érkezett. A június 12-i adásban egy termékcsaládot és egy szolgáltatást olyan részletességgel és olyan eszközökkel mutattak be, amely kereskedelmi célokat szolgált. A hatósági vizsgálat szerint a műsorszegmens reklámnak minősülhet.



A kifogásolt tartalom amellett, hogy a TV2 műsorában szerepelt, a tenyek.hu-n is elérhető, ezért a hatóság burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés összesen három alkalommal történt vélelmezett megsértése miatt indít hatósági eljárást - közölték.