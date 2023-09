Gazdaság

Gulyás: minden nehézség ellenére reális a kormány inflációs vállalása

2023.09.13

Az elmúlt évtizedben a teljes termékenységi arányszám Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben az Európai Unión belül, azonban még nem tartunk ott, ahol szeretnék - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Kormányinfón annak kapcsán, hogy a következő két napban rendezik az V. Budapesti Demográfiai Csúcsot.



Gulyás Gergely elmondta: 2010-ben, amikor a polgári kormány felhatalmazást kapott arra, hogy Magyarországon új demográfiai politikát vezessen be, 1,23 volt a termékenységi arányszám, ami 2021 végére 1,59-re nőtt. Ez 25,6 százalékos növekedést jelent, ezzel az elmúlt évtizedben a teljes termékenységi arányszám Magyarországon nőtt legnagyobb mértékben az Európai Unión belül - tette hozzá.



Ugyanakkor - folytatta - vannak nehézségek, a szülőképes korú nők száma csökken, ezért is fontos, hogy a családpolitikai intézkedések mindig a leghatékonyabbak legyenek. Közölte: a kormány szerdai ülésén első olvasatban tárgyalta azt az előterjesztést, ami a városi csok helyére léphet.

Minden nehézség ellenére reális a kormány inflációs vállalása

A kormány vállalta, hogy az idei évben egyszámjegyűre csökkenti az inflációt, ez minden nehézség ellenére továbbra is reális - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely kifejtette: lehet, hogy novemberben, de decemberre a mostani előrejelzések is azt mondják, hogy a kormány biztosan tudja a vállalását teljesíteni. Vannak azonban aggasztó jelek is, amelyek döntően azzal függnek össze, hogy az üzemanyagár magasabb, mint korábban volt - magyarázta.



Hangsúlyozta: ennek az elsődleges oka, hogy ötszörös áron kénytelenek behozni az ukrán csővezetéken keresztül az üzemanyagot, és ez a tranzitdíj-emelés minden ajánlásnak ellentmond, "miközben Ukrajnával számtalan területen vagyunk támogatóak".



A tárcavezető megjegyezte: csak az üzemanyagárban az elmúlt egy hónapban bekövetkezett változás eddig fél százalékkal növelte meg az inflációt.



Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy szeptember 15-ével lejár az az időszak, amíg az Európai Bizottság elrendelte az ukrán gabona behozatali tilalmát az öt szomszédos országban. Ha a bizottság ezt nem hosszabbítja meg, "akkor kénytelenek leszünk nemzeti hatáskörben ilyen intézkedéseket bevezetni" - mondta.