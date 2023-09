Diplomácia

Szijjártó: az egész világ az ukrajnai békét várja, Európán kívül nagyra becsülik a magyar álláspontot

Magyarország Európában talán egyedüliként teljes mellszélességgel kiáll a háború azonnali befejezése, a tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése mellett. 2023.09.13 13:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egész világ az ukrajnai békét várja, így sokan szurkolnak azért, hogy a diplomáciai rendezést pártoló magyar álláspont váljon előbb-utóbb az európai állásponttá - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Hongkongban.



A tárcavezető a kétoldalú egyeztetéseit követően arról számolt be, hogy ezen tárgyalásai tanulsága úgy összegezhető, hogy az egész világ nagyon várja már a békét.



"Folyamatosan azt kérdezik az afrikai, ázsiai partnereink, hogy mikor lesz már béke, mikor lép fel végre az Európai Unió a béke érdekében" - mondta.



Majd azt közölte, hogy az EU fegyveres konfliktus esetén általában azonnal felszólítja a feleket a harcok beszüntetésére, azonban most, hogy a kontinensen dúl háború, a közösség inkább tüzeli a helyzetet a fegyverszállításokkal, a kommunikációs csatornák megszakításával, a szankciós politikával.



"Az egész világ szenved az ukrajnai háború következményeitől. Attól, hogy Európa nem lokalizálta, nem izolálta ezt a konfliktust, hanem globalizálta, hatásaiban mindenképpen" - mutatott rá, kitérve az égbe szökő inflációra, a magas élelmiszer- és energiaárakra, amelyek szavai szerint egyfajta "ördögi körként" együtt emelkednek.



Szijjártó Péter ezután leszögezte: "az egész világ szeretné már maga mögött tudni az ukrajnai háborút, annak minden nagyon nehéz globális hatásával együtt, és szurkolnak nekünk, hogy az európai álláspont előbb-utóbb a magyar álláspont legyen".



"A világ tehát békét akar, a világon a békepártiak vannak többségben, még akkor is így van ez, hogy ha az európai, transzatlanti nyilvánosság, politikai közeg, a média egy egészen más képet akar kialakítani" - hangsúlyozta.



Majd kiemelte, hogy Magyarország Európában talán egyedüliként teljes mellszélességgel kiáll a háború azonnali befejezése, a tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése mellett.



"Ezt az álláspontunkat nagyon nagyra becsülik Európán kívül. Az Európán kívüli országok nagy része azt várja, hogy ez a magyar álláspont győzedelmeskedik és válik majd általános európai állásponttá - húzta alá.



A miniszter végül érintette az energiaválság kérdését is, arról tájékoztatva, hogy egyiptomi és egyesült arab emírségekbeli kollégáival megerősítették elkötelezettségüket a nukleáris együttműködés mellett, egyebek mellett a tapasztalatcsere és a képzési programok terén.



"Mindhárom ország, az Emirátusok, Egyiptom és Magyarország is éppen atomerőművet épít, fontos a tapasztalatok cseréje, fontos a képzési programok közötti együttműködés, ezt mind meg fogjuk tenni az elkövetkezendő időszakban. Mindhárom ország fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy az energiaszükségletének egy nagy részét saját maga legyen képes előállítani" - mondta.

Illetve tudatta, hogy Hongkongban Magyarországra kifejezetten baráti országként tekintenek szuverén külpolitikával, amelybe nem fér bele mások leckéztetése, kioktatása. "Mi mindig tiszteletben tartottuk Kína szuverenitását, tiszteletben tartottuk az 'egy ország, két rendszer' elvet" - szögezte le.



Majd hozzátette, hogy ez az együttműködésben is jól látható, tavaly a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke mintegy 2,5 milliárd dollár volt, idén pedig másfélszeresére nőtt a magyar export Hongkongba, ahol nagy a kereslet a magas minőségű magyar élelmiszerek iránt.



Szijjártó Péter a nap folyamán kétoldalú találkozón tárgyalt Hongkong főkormányzójával, kereskedelmi miniszterével és pénzügyminiszterével, továbbá az Egyesült Arab Emírségek gazdasági miniszterével és Egyiptom nemzetközi együttműködésért felelős miniszterével is.