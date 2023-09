Köztisztasági elnök

A sürgősségin töltötte az éjszakát Novák Katalin

Novák Katalin köztársasági elnöknek a sürgősségin kellett töltenie az éjszakát, alig tudott aludni. 2023.09.13 10:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagyinterjút adott Novák Katalin köztársasági elnök az InfoRádió Aréna című műsorának kedden este. Az államfő a családügyről, a budapesti Demográfiai Csúcsról és a kegyelmi ügyekről is mesélt. Szerinte a családközpontú gondolkodásnak Magyarország a Mekkája, mert "mi vagyunk az a hely, ahol érdemes találkozni annak érdekében, hogy a családokat érintő legfontosabb kérdésekről közösen gondolkodjunk."



Az államfő a család kapcsán kérdésre válaszolva kifejtette, hogy "a család nem egy olyan rózsaszín dolog, amit a reklámokból látnak az emberek."



"Itt nem arról szól egy reggel, hogy mindenki békésen kenegeti margarinnal a kenyerét, és közben kellemesen elbeszélget arról, hogy kire mi vár aznap. A legtöbb család élete ennél sokkal hektikusabb, és nagyon sokszor vannak benne tragédiák, nehézségek" - fejtette ki Novák Katalin, aki ezt egy személyes példával is igyekezett alátámasztani.



"Én most például azért aludtam éjszaka csak két órát, mert az egyik gyerekünket be kellett vinni a klinikára, és a sürgősségi ügyeleten töltöttük ezt az éjszakát" - mesélte Novák Katalin, aki hozzátette, gyereke szerencsére már jól van, hazaengedték és már otthon van.