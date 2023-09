Miniszterelnök

Orbán Viktor lecserélte napszemüvegét: elegáns darabra váltott a kormányfő

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor napszemüvegét a hétvégén a kötcsei találkozón csodálhatták meg a fotósok, de saját Facebook-oldalára is egy olyan képet töltött fel a találkozóról, amelyen ezt a napszemüveget viseli. A szemüveg egyébként egy Oakley Holbrook Steel Prizm márkájú lehet, legalábbi a képek elemzése alapján. Ennek a darabnak az ára 50-60 ezer forint körül lehet.



Az Index arra is rámutat a cikkében, hogy bár a pontos dátumot nem tudni, Orbán Viktornak valószínűleg évek óta megvan ez a szemüveg, hiszen a 2021-es kötcsei pikniken is vagy ez, vagy egy ugyanolyan volt rajta. ,,A miniszterelnök egy klasszikus modellt választott, ami valószínű, jól beilleszthető a ruhatárához. A szemüveggel nekem nincs problémám, hiszen a keret kiválasztásánál az elsődleges szempont az arcforma, és ahhoz illik ez a fajta modell" - fogalmazott az Indexnek egy stílusszakértő.



A cikk a világ egyéb vezetőinek választásait is számba veszi: Joe Biden például pilótaszemüveget hord, míg Donald Trumpon nagyon ritkán látni szemüveget. Putyin pedig a Cartier fazont részesíti előnyben.