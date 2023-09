Közlekedés

Ezekben a kerületekben csökkentenék a kerékpáros közlekedés fejlesztésével a baleseteket

A II., a III. és a XIII. kerületben is megkezdődtek azok a munkák, amelyek a kerékpáros, illetve a gyalogos közlekedés biztonságát is jelentősen javítják - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



A Felhévíz, Újlak, Óbuda, Újlipótváros és Vizafogó területén megvalósuló projekt tervezésekor szempont volt, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolatok jöjjenek létre, és a létrejövő útvonalak csatlakozzanak a hálózat jelenlegi, illetve tervezett szakaszaihoz - részletezték.



Az Árpád fejedelem útja-Margit híd-Nagykörút-Lehel utca-Róbert Károly körút-Dagály sétány-Árpád híd-Vörösvári út által határolt projektterület egyik kiemelt helyszíne a Serfőző utca és az Árpád fejedelem útja kereszteződése. Itt a közlekedők biztonsága érdekében a BKK megemeli és beszűkíti az útpályát a Serfőző utcából az Árpád fejedelem útjára jobbra kanyarodó sávban, ami elősegíti, hogy a gépjárművek a lehető legkisebb sebességgel haladjanak át a kereszteződésen. Piros útburkolati jellel teszik láthatóbbá mindkét kanyarodósávban a kerékpárút átvezetését és a kerékpárral közlekedők elsőbbségét, valamint úgynevezett irányhelyes kerékpársávot jelölnek ki az Árpád fejedelem útján a városhatár irányába.



A Viza utca-Népfürdő utca csomópontban régóta megvalósítani kívánt fejlesztéssel válik biztonságosabbá a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők átkelése a Duna-part és a sűrűn lakott belsőbb területek között. A Margitsziget északi részén irányhelyes kerékpársávok és további közlekedésbiztonsági intézkedések javítják az Árpád hídra a fel- és lehajtást.



A BKK szerint az átalakítások révén biztonságosabb lesz a kerékpározás a főútvonalak mellett, új csomóponti átvezetések megvalósításával vagy a már meglévők átalakításával jelentősen csökkennek a közúti közlekedés veszélyei a Váci úton, a Viza utca-Népfürdő utca csomópontban, illetve a Vörösvári úti kereszteződésekben. Több egyirányú utca megnyílik a kétirányú kerékpáros forgalom előtt a XIII. kerületben.



A több kerületet is érintő beruházás egy nagyobb fejlesztési program, a Budapesti Mobilitási Terv 2030 része: Kőbányán, Kispesten, valamint Pesterzsébeten is zajlik a kivitelezés, Újbudán hamarosan kezdődik, a XV. kerületben pedig már véget ért a munka.