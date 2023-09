Oktatás

Családbarát közösségi teret adtak át a budapesti Műegyetemen

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kormány arra törekszik, hogy elősegítse a minőségi kapcsolatok megteremtését a munka, a tanulás, illetve a magánélet és a gyermeknevelés között, amihez minőségi közösségi terek kialakítása szükséges - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, amikor családbarát közösségi teret, baba-mama szobát avatott kedden a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.



Ugyanakkor a hatékony munka feltétele az is, hogy gyermekeinket biztonságban tudjuk; ezt is segíti a közösségi tér - közölte Hornung Ágnes.



A politikus felidézte, hogy a kormány 2010 óta sokat tett, több mint harminc intézkedést hozott annak érdekében, hogy Magyarország valóban családbarát országgá váljon.



Ehhez kellett egy eszme, ám olyan infrastruktúra kialakítása is szükséges, ahol az elképzelések megvalósíthatók; ennek az infrastruktúrának fontos része a családbarát tér kialakítása azon az egyetemen, amely 240 éve szolgálja a nemzetet - mondta Hornung Ágnes.



Czigány Tibor, az egyetem rektora kifejezte reményét, hogy a közösségi teret meglátogató gyermekeket sikerül megfertőzni a természettudományok szeretetével, és ha majd pályaválasztás előtt állnak, a Műegyetemet választják.



Ennek érdekében minél több, a természettudományok felé orientáló játékot helyeznek el a játszóházban - mondta.



Hangsúlyozta, hogy az egyetem számos az esélyegyenlőséget, az oktatók, kutatók és hallgatók gyermeknevelését segítő programot indított útjára az elmúlt időszakban.



Példaként említette a "Vissza a tudományba" ösztöndíjprogramot. Ennek lényege, hogy a gyermeket nevelő szülőket segítik abban, hogy ne maradjanak le a kutatási tevékenységükkel, lehetővé téve számukra a folyamatos tudományos publikációt.



Esélyegyenlőségi, nemi egyenlőségi programot futtatnak, illetve olyan szabadidős eseményeket szerveznek, ahol a szülők és gyermekeik minőségi időt tudnak közösen eltölteni - ismertette a rektor.



Verseghi-Nagy Miklós, az egyetem kancellárja, arról szólt: a műegyetem élen kíván járni, abban hogy elősegítse a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtését, ezért ezzel külön munkacsoport foglalkozik az intézményben.