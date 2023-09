Illegális bevándorlás

Rétvári: magyar rendőrök teljesítenek szolgálatot a szerb-észak-macedón határon

Magyar, szerb és osztrák rendőrök közösen teljesítenek szolgálatot a szerb-észak-macedón határ szerbiai oldalán az illegális migráció visszaszorítása érdekében - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Rétvári Bence hangsúlyozta: a három ország együttműködése hatékony eszköz arra, hogy már Magyarország előtt megállítsák az illegális migránsokat.



Az éjjellátókkal, drónokkal felszerelt járőrök feladata, hogy a határhoz nagy csapatokban érkező migránsokat feltartóztassák - tette hozzá, azzal együtt, hogy az együttműködés része az is, hogy párban - egy magyar és egy szerb vagy egy osztrák rendőr - járőröznek.



"Ha valahol fellépünk az illegális migráció ellen, ha valahol kerítést építünk, ha valahol megerősített jelenlét van, az láthatóan az embercsempészeket is befolyásolja és más útvonalat keresnek" - jelentette ki az államtitkár.



Mint mondta, a Presevóban lévő befogadóállomáson - ahol ő maga is látogatást tett - már csaknem 2 millió migráns fordult meg 2015 óta.



Arra a kérdésre, hogy egyre többször fordul elő az, hogy fegyver van a migránsoknál, azt válaszolta: az alvilág üzemelteti az embercsempész-hálózatokat és gyakoriak az útvonalak ellenőrzése miatti összetűzések, amiket jellemzően fegyverrel "rendeznek le". "Klasszikus maffiamódszerek, klasszikus alvilági piac-újrafelosztások, és ezért vannak ezek a lövöldözések" - húzta alá Rétvári Bence.



Szólt arról is, hogy az embercsempészek a Törökországból Németországig tartó útra fejenként 5,2 millió forintnyi összeget is elkérnek a migránsoktól.



Kitért az államtitkár a szlovák-magyar rendőri együttműködésre is, amely szintén a közös járőrözésre és az illegális migráció megfékezésére jött létre.



Azt mondta, hogy az illegális migráció jelentette problémák megoldására Magyarország mintául szolgál az Európai Uniónak: el kell menni egy távolabbi határhoz, s ott megpróbálni kezelni a helyzetet, ezért jó lenne, ha az európai országok összefognának.



Rétvári Bence a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy a magyar rendőrök egy hónapig teljesítenek szolgálatot Szerbiában, és a munkájukkal nagyon elégedettek a helyiek, hiszen professzionálisan látják el feladataikat.