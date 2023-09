Illegális bevándorlás

Bakondi György: ideje az elhibázott európai migrációs politika felülvizsgálatának

Valamennyi Európába vezető útvonalat hasonló viszonyok jellemeznek: tömegesen érkeznek a bevándorlók, és ez várhatóan még évekig így marad. 2023.09.10 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Itt az ideje, hogy az Európai Unió új, a választások után megalakuló parlamentje felülvizsgálja az eddigi, elhibázott migrációs politikát, és határozott lépéseket tegyen a jelenlegi, rendkívül káros és súlyos veszélyt jelentő folyamatok megállítására - hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 Ma este című műsorában vasárnap.



Bakondi György emlékeztetett: a déli határ túloldalán jelenleg is sok illegális bevándorló tartózkodik. Mozgásukat embercsempész bűnözői csoportok irányítják, amelyek között az utóbbi időben egyre gyakrabban fordulnak elő fegyveres összetűzések.



Nemrég már lakott területen is előfordult ilyen eset: előbb magánházat ért kézigránátos támadás, majd Szabadka belvárosában történt fegyveres leszámolás embercsempészek között - közölte.



Ismertetése szerint valamennyi Európába vezető útvonalat hasonló viszonyok jellemeznek: tömegesen érkeznek a bevándorlók, és ez várhatóan még évekig így marad.



A helyzet uniós megközelítése ideológiai alapú, hiszen gazdasági, társadalmi és egyéb indok nem magyarázza, hogy ismeretlen személyazonossággal tömegeket engednek be, sőt ösztönöznek a bejutásra, miközben az érintettek komoly belbiztonsági veszélyt jelentenek az érkezés, valamint az áthaladás helyszíneire - fogalmazott.



A főtanácsadó jelezte: ebből következően helyes volt az az osztrák és szerb vezetőkkel kialakított magyar álláspont, amely szerint a határtól minél távolabb kell megszervezni az ellenőrzést. Ezért a magyar rendőrök osztrák és szerb kollégáikkal közösen teljesítenek szolgálatot Észak-Macedónia határán.