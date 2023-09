Energiaválság

Hivatalos: marad a háztartási napelemes rendszerek éves szaldó elszámolása jövőre

Juhász Edit és Lantos Csaba energiaügyi miniszter pénteken egyeztettek a háztartási napelemes rendszereket érintő elszámolási szabályok módosításának lehetőségeiről. 2023.09.08 20:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A napelemes rendszereket üzemeltető háztartások esetében - fokozatos kivezetés mellett - továbbra is fenntartható az eddig alkalmazott éves szaldó elszámolás rendszere jövőre - közölte Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke a közösségi oldalán közzétett videójában pénteken.



Juhász Edit elmondta: a hivatal önálló szabályozó hatóságként olyan szabályozási keretrendszer kialakítására törekszik, mely hatékonyan támogatja a megújuló energiaforrások felhasználását. A háztartási méretű kiserőműveket működtető fogyasztókra vonatkozó elszámolási szabályokat részben kormányrendelet, részben pedig a hivatal elnökének rendelete tartalmazza.



Hozzátette: utóbbi terjed ki a rendszerhasználati díjak alkalmazásának elveire. A pénteki egyeztetésen az energiaügyi miniszterrel közösen áttekintették, hogy milyen elszámolási rendszert lehet és célszerű működtetni a hazai szabályozásban annak érdekében, hogy a számlázás a jövőben is egységes elvek szerint történjen.



Kitért arra, hogy a bruttó elszámolás jövőbeni bevezetése elkerülhetetlen, nemcsak az uniós irányelvek teljesítése miatt, hanem annak okán is, hogy a napelemes rendszerek elterjedésének bizonyos szintjén túl már ez biztosítja a leghatékonyabb és legbiztonságosabb működést.



Közlése szerint megvizsgálták, hogy az éves szaldó elszámolásból való áttérés a bruttó rendszerbe milyen módon történhet. Egyetértettek abban, hogy az éves szaldó fenntartása - amennyiben a jog kiszámíthatóan biztosítja annak kivezetését - nem ütközik uniós jogba. Ennek figyelembevételével, valamint a korábban eszközölt beruházások kedvezőbb megtérülése érdekében arra jutottak, hogy ezt az átmenetet választják és rögzítik a szabályozásokban.



Kiemelte: mindez azt jelenti, hogy a meglévő napelemek tekintetében jövő évtől nem térnek át a havi szaldó elszámolásra, hanem fokozatosan kivezetve fenntartják az éves szaldó rendszerét. A MEKH az új szabályozás alapját jelentő rendeletmódosítást előkészíti, és gondoskodik annak kihirdetéséről.



Előremutatónak nevezte, hogy az energiahatékonysági célú beruházások aránya az otthonokban folyamatosan növekvő tendenciát mutat. "Ezt szem előtt tartva a célunk továbbra is az kell legyen, hogy a műszaki biztonság fenntartása mellett a szabályozás ösztönözze a zöld beruházásokat, és a felelősen gondolkodó fogyasztókat segítse hozzá ahhoz, hogy minél több megtermelt energiát fogyasszanak el helyben" - fogalmazott Juhász Edit.